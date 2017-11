Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a twitté un message de gratitude envers le Mexique suite à son annonce de ne pas voter contre l’Etat juif lors des prochains votes aux Nations Unies.

« Merci au président du Mexique @EPN et le secrétaire des Affaires étrangères Videgaray pour avoir refusé de suivre les résolutions unilatérales anti-israéliennes à l’ONU. Profondément touché par votre amitié », a tweeté Netanyahu la semaine dernière. Le tweet comprenait des emojis des drapeaux israéliens et mexicains. EPN signifie Enrique Pena Neito, président du Mexique.

Le Mexique aurait annoncé qu’il modifierait sa stratégie de vote à l’ONU et dans d’autres instances internationales en mettant un terme aux votes en faveur des résolutions palestiniennes, a rapporté mercredi le site Internet UnitedWithIsrael.

Thank you President of Mexico @EPN and Secretary of Foreign Affairs Videgaray for refusing to go along with one sided anti-Israel resolutions at the UN. Deeply value your friendship. 🇮🇱🇲🇽 pic.twitter.com/1l2629xsTi

