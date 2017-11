Le député Meyer Habib a accusé aujourd’hui le Parti communiste de la France insoumise de soutenir les terroristes palestiniens apres une volonté de se rendre en Israel pour le visiter et les soutenir dans les prisons israéliennes.

Les députés Insoumis et communistes ont quitté l’hémicycle de l’Assemblée face à la vérité incontesté du député Meyer Habib au sujet de Salah Hamouri, un Franco-Palestinien détenu en Israël et dont la France a demandé la libération sans oublier le dirigeant palestinien Marwan Barghouti, lui aussi emprisonné avec du sang juif sur les mains.

« Quand le Quai d’Orsay a déclaré espérer la libération de Salah Hamouri, j’ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine, NDLR) responsable de l’attentat de la rue Copernic, […] du carnage dans une synagogue à Jérusalem, cinq juifs égorgés en pleine prière comme le fut le père Hamel dans son église », a déclaré Meyer Habib.

Habib a ajouté : « Le 26 octobre, Jean-Yves Le Drian (ministre des Affaires étrangères, NDLR) m’a répondu « j’assume ». Monsieur le Premier ministre, c’est une défaite morale de votre gouvernement. »

Puis il a dit clairement qui était le parti de la France insoumise et du Parti communiste :

« L’antisionisme, c’est le nouvel antisémitisme, votre prédécesseur Manuel Valls l’avait courageusement exprimé dans cet hémicycle et cela lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle. .. Provocations et clientélisme, voici communistes et Insoumis unis pour l’occasion qui annoncent leur voyage en Israël pour soutenir des terroristes, Barghouti et Hamouri », a commenté Meyer Habib.

Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, a évoqué « une décision souveraine d’Israël ». :

« Est-ce à dire que nous l’approuvons. Je ne le crois pas. Parce que partout nous souhaitons que les parlementaires français aient accès à l’ensemble des interlocuteurs qu’ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d’information. Nous y sommes attentifs en Israël aussi bien que partout où les élus français se rendent », a poursuivi la ministre, applaudie sur les rangs de La République en Marche.

Nathalie Loiseau s’est ensuite attardée sur le cas de Salah Hamouri : « La conséquence de sa détention administrative c’est qu’arrêté le 23 août dernier, il ignore, son avocat également et nous de même les charges qui sont retenues contre lui. Nous continuons à demander le plein respect des droits de notre compatriote et, oui, à espérer sa libération rapide. »

Clémentine Autain (LFI) a jugé devant la presse que « Meyer Habib instrumentalise les questions et les pose dans des termes qui sont tout simplement inadmissibles », appelant « au calme » et à « arrêter de caricaturer les positions des uns et des autres ».

« Je ne sais pas où va la France si elle continue à se laisser piéger dans des débats politiques instrumentalisés qui visent tout simplement à dresser les uns contre les autres », a-t-elle ajouté.

Réaction de la communiste Elsa Faucillon : « On s’attendait à ce que Meyer Habib pose ce type de question dans le climat en ce moment. Mais là, c’en est trop dans l’amalgame », il a fait une « tribune particulièrement politicienne et odieuse », a-t-elle dénoncé.

Réaction de Gilbert Collard : « Je tiens à dire que j’ai été profondément choqué à la manière dont nos collègues ont réagi aux propos de notre collègue Habib Meyer. On doit pouvoir tout dire ici et on doit être capable de tout écouter. »

Meyer Habib a ajouté sur sa Page Facebook :

» J’ai interpellé cet après-midi lors de la séance publique des questions au gouvernement le Premier ministre Edouard Philippe sur la position honteuse du Quai d’Orsay, qui, le 25 octobre, a déclaré « espérer » la libération du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri.

Certaines vérités étaient trop dures à entendre pour les communistes et insoumis, qui ont préféré quitter l’hémicycle, sous les ordres du caporal en chef Mélenchon.

Hélas, coupé par manque de temps, voici mon conseil aux Insoumis : économisez temps et argent, allez à Fleury-Mérogis communier avec un autre Salah, le djihadiste Salah Abdeslam. »

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?