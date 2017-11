Le ministre de la Défense révèle un plan ambitieux visant à sillonner la Judée, en Samarie, par les autoroutes

Le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, promeut un plan de développement ambitieux pour les infrastructures de transport en Judée-Samarie au cours des 15 prochaines années, selon un rapport de Makor Rishon, ainsi qu’un communiqué de presse publié mercredi par le ministère de la Défense. Le plan directeur du projet, formulé par le général Roni Numa du Commandement central du gouvernement du Canada, sous la direction de Liberman, sera bientôt présenté au Conseil de sécurité nationale et au Comité des affaires étrangères et de la défense de la Knesset.

Selon le plan, la route 5, qui va de la route côtière 2 juste au nord de Tel-Aviv à Ariel, s’étendra vers l’est et s’étendra jusqu’à la vallée du Jourdain.

La route 60, une route sud-nord qui s’étend de Beer Sheva à Nazareth en passant par la Judée et la Samarie, deviendra une route à quatre voies.

Le Conseil régional de Mateh Binyamin, qui est adjacent à Ramallah et comprend les principales localités israéliennes telles que Beit El et Ofra, sera relié directement par une nouvelle route à la route Rt. 443, qui est une route alternative de la côte à Jérusalem.

Le plan pour les nouvelles autoroutes constitue un message sévère du ministère de la Défense selon lequel Israël est là pour rester – vu que les coûts des projets atteindront des milliards de dollars. Mais plus que les coûts – Israël a investi des milliards dans la bande de Gaza et n’a toujours pas eu de problème pour l’abandonner – c’est la façon dont le projet a été présenté par le ministère.

« Dans la prochaine décennie, l’autoroute 6 (autoroute à péage rapide d’Israël) va se bloquer, et nous devons prendre soin de l’infrastructure de l’autoroute 5 et étendre leroute 60 afin que les automobilistes puissent choisir des routes alternatives pour surmonter les embouteillages », explique un responsable du ministère de la Défense.

En d’autres termes, ces trois nouvelles autoroutes ne sont pas planifiées comme une mesure de sécurité car elles font partie d’une solution aux problèmes de la circulation en plein essor d’Israël – ce qui signifie que toutes ces nouvelles autoroutes feront partie d’Israël dans quinze ans.

De même, le nouveau plan permettra de résoudre les problèmes de circulation aux sorties et aux entrées de Jérusalem, comme dans toute la zone entre la capitale et Ma’aleh Adumim, la première zone qui devrait être annexée dans un proche avenir. Une nouvelle autoroute spacieuse reliant Jérusalem et la ville israélienne au centre de la «rive ouest» marquera la fin des espoirs de l’AP pour un État palestinien contigu.

Parlant à des journalistes la semaine dernière, le ministre Liberman a été interrogé sur le nouveau plan de paix américain, et a déclaré qu’il était incapable de faire des liens avec des choses auxquelles il ne croyait pas. Il semble que ce que le ministre de la Défense a confiance, ce sont des faits sur le terrain, comme les routes que les Israéliens peuvent emprunter pour aller au travail plus vite – au cœur de la zone C et, vraisemblablement, se protéger des pierres et des cocktails Molotov.

Cette partie doit encore être perfectionnée.

