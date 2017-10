Israël est prêt à une action militaire pour empêcher la République islamique d’Iran de devenir un Etat nucléaire. C’est ce qu’a déclaré le ministre israélien des Transports et du Renseignement, Israel Kats, lors d’une conférence internationale à Tokyo.

« Si les efforts pris par le président américain, Donald Trump, ne contribue pas à empêcher l’ Iran d’acquérir des armes nucléaires, Israël agira contre l’ Iran par des moyens militaires, cité par l’ agence de nouvelles Reuters. « L’accord peut être modifié pour faire en sorte que l’Iran ne devienne jamais une arme nucléaire ».

L’agence de presse rappelle qu’Israël a déjà détruit deux fois les installations nucléaires de ses voisins dans la région – en Irak en 1981 et en 2007 en Syrie.

Il est connu (des mots de l’ancien chef du Mossad, Meir Dagan) que le gouvernement Netanyahu était proche de prendre une telle décision en ce qui concerne les installations nucléaires de l’Iran, mais les responsables de la sécurité israélienne se sont opposés à une telle démarche risquée.

Un coup porté à l’Iran conduirait à une guerre régionale et à une crise économique mondiale, poursuit le correspondant de Reuters à Tokyo, Tim Kelly, les menaces israéliennes peuvent « galvaniser le soutien américain pour resserrer les termes des accords avec l’Iran ». « Mais d’un autre côté », note-t-il, « il peut pousser les partisans iraniens à approfondir la scission entre l’Iran et l’Occident ».

Dans ce contexte, la déclaration d’un homme politique saoudien de haut rang sur la guerre imminente contre l’Iran a semblé alarmante. « Quant à l’Iran, la question n’est pas de savoir s’il y aura une guerre entre lui et l’Arabie Saoudite. La seule question est: quand commencera-t-il? Et le moment est mal choisi, alors que l’économie saoudienne traverse des difficultés. Techniquement, il est en récession. »

Dans la même veine, en ce qui concerne la possibilité d’une guerre entre Israël et le Hezbollah, un groupe d’anciens représentants militaires de haut rang de plusieurs pays membres de l’OTAN et d’autres États membres du Conseil consultatif du Groupe militaire de haut niveau a pris la parole .

Dans un document publié mercredi, les généraux à la retraite écrivent que la guerre avec le groupement chiite libanais est inévitable, mais pas une menace immédiate (imminente). Ils préviennent qu’une telle guerre serait lourde et sanglante pour les deux camps, et qu’elle sera beaucoup plus violente et destructrice que les précédentes.

Ils notent qu’actuellement le Hezbollah ne cherche pas la guerre, tant qu’il se donne pour tâche de consolider les acquis en Syrie et de préparer la guerre au Liban. « Cependant, ses actions et sa propagande indiquent que l’organisation perçoit la possibilité d’une guerre avec Israël comme une donnée. »