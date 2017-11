Comme pour pratiquement tous les «penseurs» palestiniens, Barghouti définit le sionisme comme un mouvement visant à détruire les Palestiniens plutôt que comme un mouvement visant à recréer un État-nation pour le peuple juif. Les premiers sionistes n’avaient pas l’intention d’expulser les non-juifs, au contraire, ils pensaient qu’ils apporteraient de grands avantages économiques et sociaux à la population non-juive. Et ils l’ont fait.(Comparer les taux de mortalité infantile et l’espérance de vie des Arabes sous domination israélienne à ceux des pays arabes voisins. Comparez le nombre d’universités construites dans les territoires sous «occupation» avec zéro construit sous domination arabe.)

Mais Barghouti construit plutôt un homme de paille:

Le mouvement sioniste n’a pas triomphé mais vit sa pire crise parce qu’il était fondé sur la réalisation de deux objectifs. Le premier était la saisie de la terre, et cela a été effectué par la violence criminelle , la guerre et l’occupation. La seconde était le déplacement du peuple palestinien et le nettoyage ethnique de la terre de Palestine, dans lequel il a échoué. Malgré le déplacement forcé qui a eu lieu en 1948, le peuple palestinien a tiré les leçons de ses expériences et s’est tenu fermement sur ses terres et aujourd’hui, leur nombre sur la terre historique de Palestine dépasse celui des Juifs israéliens.

Personne ne cligne plus des yeux à ces mensonges.

Une partie du mensonge est une simple projection psychologique. Car, en effet, le nationalisme palestinien ne repose pas sur le désir d’un Etat-nation indépendant pour le « peuple palestinien ». Cet objectif aurait pu être atteint une demi-douzaine de fois depuis 1947. Le nationalisme palestinien est centré autour de la destruction de l’Etat juif par tous les moyens possibles.

Alors, naturellement, les Palestiniens voient le sionisme comme une projection de ce qu’ils veulent eux-mêmes. Un objectif que les Palestiniens admettent librement dans les enquêtes.

Barghouti admet cela sans le vouloir. Plus loin dans cet essai, il dit que « le projet sioniste a éveillé le nationalisme palestinien ».

Exactement. Il n’y aurait pas de nationalisme palestinien s’il n’y avait pas le sionisme. Ils feraient partie d’une grande Jordanie ou d’une Grande Syrie ou d’une Grande Egypte – il n’y aurait jamais d’intérêt pour un Etat palestinien indépendant si Israël n’existait jamais.

Toute l’insistance sur le fait que les Palestiniens sont un peuple historique est une fiction qui a été créée ex post facto pour soutenir les revendications nationalistes. On pourrait tout aussi bien prouver que les habitants de la région de Hauran en Syrie ou du nord du Sinaï sont un «peuple», car ils peuvent avoir des coutumes distinctes des autres, même dans la même nation.

Au-delà de cela, bien sûr, la thèse principale de Barghouti – que le sionisme a échoué – est un peu absurde alors qu’Israël s’apprête à célébrer son 70ème anniversaire, et le projet palestinien de détruire Israël ne présente plus d’intérêt même pour leurs amis arabes.