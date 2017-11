Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a offert l’aide de l’Etat Juif à l’Irak et à l’Iran suite aux nombreuses victimes et blessés après un puissant tremblement de terre.

‘Maintenant, je viens de voir les photos de la destruction en Iran et en Irak suite au tremblement de terre de cette semaine. Et j’ai vu ces images déchirantes d’hommes et de femmes et d’enfants ensevelis sous les décombres. Il y a quelques heures, j’ai ordonné que nous offrions l’assistance médicale de la Croix-Rouge aux victimes irakiennes et irakiennes dans cette catastrophe ‘, a déclaré Netanyahou.

