Au moins 207 personnes ont été tuées et plus d’un millier de personnes blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche soir le nord-est de l’Irak et des régions frontalières en Iran. Les secousses ont également été ressenties en Turquie.

Selon l’Institut géologique américain (USGS), le tremblement a été enregistré à une profondeur de 25 kilomètres à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville d’Halabja, dans une zone montagneuse de la province irakienne de Souleimaniyeh.

Le dernier bilan officiel côté iranien, faisait état d’au moins 207 morts et plus de 1 700 blessés. Côté irakien, on dénombrait au moins six morts selon des chiffres encore provisoires, publiés dans la nuit.

En Israel, les répliques des secousses n’ont pas fait de dégâts ou victimes BH.

Photo : AFP

