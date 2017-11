Un nouveau laboratoire d’analyse chimique au carrefour de Kerem Shalom qui a été installé il y a quelques semaines a déjà fait ses preuves. Les responsables de la sécurité ont déclaré avoir saisi une grande cargaison de matériel explosif qui avait été modifié chimiquement dans l’huile pour les véhicules. Des échantillons de l’huile ont été testés en laboratoire, et les scientifiques ont déterminé que l’huile était en réalité un explosif liquide qui était très similaire dans sa structure chimique à l’huile à moteur, mais était beaucoup plus dangereux.

Le pétrole présumé était acheminé à Gaza par un semi-remorque qui contenait plusieurs tonnes de matériel. Les responsables de la sécurité se méfiaient de la grande quantité d’huile apportée, mais une inspection sommaire du matériel donna l’impression qu’il s’agissait bien d’huile à moteur. Avec le nouveau laboratoire en place, les responsables ont soumis plusieurs échantillons pour analyse, avec la réponse que l’huile était en fait un liquide explosif.

Le nouveau laboratoire a été mis en place à cette fin, ont-ils déclaré, sachant que les terroristes arabes de Gaza avaient réussi à introduire clandestinement divers matériaux dans la bande de Gaza pour les utiliser dans des roquettes et d’autres armes. Le nouveau laboratoire est capable d’analyser des liquides, des gaz, des articles solides, des métaux et d’autres matériaux. Le laboratoire pourra également indiquer quels matériaux sont «à double usage» et sûrs pour le passage. Actuellement, les autorités israéliennes empêchent l’entrée de matériel qui pourrait être utilisé à des fins légitimes ou pour des armes. Le nouveau laboratoire permettra de clarifier les capacités réelles du matériel testé et de déterminer si le matériel à double usage est sûr pour entrer à Gaza.

Dans un communiqué, Israël a déclaré que « le nouveau laboratoire élargit nos moyens de contrôle dans la lutte quotidienne pour empêcher l’entrée de matières dangereuses à Gaza. Le nouveau laboratoire a de nombreuses capacités, mais bien sûr, sa ressource la plus importante est les personnes qui peuvent utiliser les outils pour analyser intelligemment les matériaux. Nous sommes maintenant plus confiants dans notre capacité à traquer les matériaux dangereux qui aident les groupes terroristes à Gaza. «

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?