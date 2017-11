Le nouveau look de la tombe de Maïmonide a coûté plus de 12 millions de shekels !

La tombe d’un des plus grands d’Israël de tous les temps a été récemment rénovée à hauteur de 12 millions de NIS de design innovant avec un éclairage pendant la journée et la nuit qui va ravir les centaines de milliers de visiteurs chaque année, selon le maire de Tibériade :

« Ceci est un site qui a ‘Un sol innovant et prestigieux, des murs couverts et un design unique qui accueilleront les visiteurs sur le site de la tombe de Maïmonide, après avoir subi de vastes rénovations de 12 millions de NIS et enfin, la réouverture au public.

«Pendant des décennies, ils ont parlé de la nécessité de réhabiliter le site, auquel des centaines de milliers de personnes arrivent chaque année», a déclaré Yossi Ben-David, maire de Tibériade, au Yedioth Ahronoth ce matin. ‘Il y a environ quatre ans, j’ai rencontré le Rabbin Shmuel Rabinowitz et lui ai demandé de développer le site, et ce site a du potentiel pour des millions de visiteurs par an.’

140 tonnes d’acier, un revêtement mural de 1100 mètres carrés de granit noir et 700 m² de toiture en aluminium font maintenant partie intégrante de la tombe de l’un des plus grands sages juifs et des autorités halakhiques, Rav Moshe ben Maimon. Maimonides est né il y a près de 900 ans en Egypte où il est également décédé. En plus d’être un rabbin et un posek, il était également connu comme un médecin et un philosophe qui traitait de divers aspects de la vie.

Après sa mort, ses os ont été transférés en Israël et sur ses instructions, il a été enterré dans la ville de Tibériade. De nombreux critiques ont prédit qu’au fil des ans, l’endroit est devenu de plus en plus dépassé et négligé, et en 2012, il a été décidé de le rénover et d’améliorer son apparence. Au-delà de la conception innovante, des luminaires ont été ajoutés au site, ce qui permettra aux visiteurs d’arriver la nuit, et de plus, le site jouira d’une ombre pendant les températures chaudes en été. L’entrée est gratuite et l’endroit peut accueillir au moins 6000 visiteurs à son apogée.

D’ autres tombes ont besoin d’être rénovées, comme la tombe de Yonatan Ben Uziel à Amuka avec un coût nécessaire de 13,5 millions et les tombes de Rabbi Akiva et le Ramhal pour plus de 3 millions de shekels.

