Le Comité du droit ministériel discutera dimanche d’une loi proposée par le député Yoav Kisch (Likoud) qui permettra aux soldats de Tsahal de poursuivre les groupes de gauche qui les diffament. La loi vise spécifiquement le groupe d’extrême-gauche Breaking the Silence, qui a été impliqué dans de nombreuses «fausses révélations» sur le comportement des soldats de Tsahal dans les villes arabes de Yehudah et de Shomron.

Selon la proposition, les soldats seront en mesure de poursuivre le groupe pour diffamation et calomnie s’ils sont nommés ou liés à des incidents spécifiques soulignés par l’ong « Breaking the Silence ». La loi est soutenue par le ministre de la Justice Ayelet Shaked et le ministre du Tourisme Yariv Levin.

Selon Kisch, la loi sera portée à un vote de la Knesset en première lecture plus tard dans la semaine après que le Comité l’approuve ce dimanche. La loi sera ensuite renvoyée à un comité pour un travail supplémentaire et sera présentée à la Knesset pour sa deuxième et troisième lecture seulement après trois mois. Pendant ce temps, Kisch et d’autres députés vont travailler pour augmenter le soutien pour le projet de loi.

« Tout ce que ce groupe fait est conçu pour rendre Israël mauvais », a déclaré Kisch. « Ceux qui agissent de cette manière doivent pour payer, pour leur comportement. »

Le ministre de l’Education, Naftali Bennett, a interdit aux orateurs de Breaking the Silence l’entrée dans toutes les écoles, même si les parents approuvent de tels événements. Une lettre envoyée aux parents d’élèves du district scolaire de Harduf par le bureau du district du nord du ministère de l’Éducation a clarifié la nouvelle politique.

Selon un article paru dans Yisrael Hayom, la lettre a été envoyée à la suite d’une réunion prévue pour les élèves de douzième année de cette école, il y a plusieurs semaines, mais elle a été interrompue par les administrateurs de l’école.

La réunion devait avoir lieu dans le cadre d’un symposium sur le conflit israélo-arabe. Les parents ont protesté contre l’annulation de la réunion par l’école. Selon le rapport, les parents ont déclaré que « pour autant que nous le sachions, Breaking the Silence n’est pas une organisation illégale. Ce n’est pas le travail du ministère de l’Education d’agir en tant que censeur. »

