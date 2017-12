Le Comité du droit ministériel a autorisé dimanche la législation de la Knesset à adopter une loi qui autoriserait le Cabinet de sécurité à autoriser les actions de Tsahal qui pourraient ou déclencheraient une guerre. La législation approuvée est en fait une combinaison de deux lois proposées par le ministre de la Justice Ayelet Shaked.

La loi stipule que le gouvernement est autorisé à nommer le cabinet de sécurité en tant que partie responsable pour entreprendre des actions susceptibles ou conduiront à la guerre, sans exiger de tous les ministres qu’ils approuvent les actions, ainsi que pour permettre au cabinet de sécurité d’agir sans informer les ministres qui ne sont pas membres du cabinet de sécurité et de prendre en compte leurs décisions d’entreprendre ces actions.

Dans certaines circonstances, le Cabinet de sécurité sera en mesure de prendre ces décisions même si tous ses membres ne sont pas disponibles pour l’approuver.

La loi est essentiellement une proposition visant à modifier une loi fondamentale, considérée par la Haute Cour comme le texte d’une constitution israélienne. Actuellement, la loi exige que les actions militaires susceptibles de mener à la guerre soient approuvées par l’ensemble du gouvernement.

Selon Hadashot News, la raison pour laquelle la loi – dont le Premier ministre Benyamin Netanyahou est un fervent défenseur – est d’empêcher les fuites dans la planification des opérations de sécurité majeures. La loi a d’abord été suggérée dans un rapport par une commission indépendante de la Knesset qui a examiné les activités et l’efficacité du gouvernement dans les situations de sécurité.

Des hauts responsables juridiques ont déclaré que la législation clarifierait les critères d’une action militaire sérieuse et qui en serait responsable. Netanyahu avait hâte d’adopter cette loi depuis plus de sept ans – depuis que Netanyahou et son ministre de la Défense, Ehud Barak, avaient tenté de mettre en œuvre une mesure de sécurité rejetée par Gabi Ashkenazi, alors chef de l’etat, et Meir Dagan, qui a prétendu que l’action mènerait à la guerre, et a donc exigé une décision complète du Cabinet.

En fin de compte, l’action – dont la nature n’a pas été décrite en raison de sa nature ultra-secrète et ultra-sensible – a été annulée.

La ministre Shaked a déclaré que la législation était nécessaire pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?