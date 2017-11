Si Aymeric Caron aime beaucoup les animaux, ce qui est sur est qu’il n’aime pas les israéliens ! Invité sur le plateau de « On n’est pas couché » pour la sortie de son nouveau livre, Yann Moix a décidé de parler d’Israël, nommé « l’utopie » par Aymeric Caron.

Yann Moix va rapidement le massacrer…en lui disant qu’il est malhonnête, qu’il truque les faits et qu’il est un terroriste intellectuel en l’empechant de parler sur son live !

Dans une seule phrase de son livre, il va déjà relever des intolérances admissibles d’Aymeric Caron :

– 1 : On ne parle pas comme vous le dite de « dirigeants étrangers » mais d’une organisation qui se nomme l’ONU qui a proposé deux états, les arabes refusent cette proposition pour des raisons disons…nationales. On peut comprendre qu’ils refusent mais la vérité historique est qu’il y a un refus ! Il y a 650 000 juifs face à 30 millions d’Arabes, et les juifs leurs disent si vous refusez il risque d’avoir la guerre. Et qu’elle est le risque de la guerre ? C’est de perdre une guerre ! Et c’est ce qui s’est passé …et ce qu’on aurai pu éviter si les arabes n’avaient pas refuser deux états.

– 2 : Le peuple juif a sa volonté propre, ils ne sont pas des playmobils qu’on déplace, sur une carte du monde au gré de la volonté d’organisations internationales, ou de dirigeants étrangers et ils ne demandent pas la permission à l’ONU de s’installer, ils ont leur volonté propre d’y aller. Je vous rappelle qu’en 1945, il y avait en Palestine un certains nombres de juifs : l’immigration de 1882, avec un million deux cent mille, la loi BALFOUR de 1917, qui leur permet aussi de repartir en Israel, avec 500 miles .Et à partir de 1947, il y a également de nouveaux arrivés et c’est à ce moment, que la chose la plus grave de la phase arrive, vous dites : » Issu d’un peuple persécuté depuis toujours et qu’un dictacteur malade a tenté de les exterminer ». Sur cette phrase il y a quelques chose d’insidieux que je n’aime pas dit Moix et Caron, c’est la manière que vous avez de relier la création de l’Etat d’Israël avec la Shoah, qui n’a rien crée, la Shoah n’a rien créer, elle n’a fait que détruire. La seule chose que vous pourriez dire est que des réfugiés, environ 250 000 avaient besoin éventuellement d ‘un état, mais l’Etat d’Israel ne s’est pas construit sur des morts mais sur des vivants. La seule chose que je voulais vous dire est que la plupart des morts n’étaient pas sionistes, et la plupart des morts ne pouvaient pas bénéficier de l’Etat et je vais même vous dire, une chose qui risque de vous surprendre, l’état d’Israël n’a failli pas voir le jour à cause de la Shoah car il n y avait plus personne pour y habiter ! »

Ajoutant : » Ces phrases insidieuses porte préjudice à tout votre livre, et vous êtes redevables de ces 3 mensonges historiques, qui font de vous à votre corps défendant quelqu’un de dangereux. »

Suivent les applaudissements pour Yann Moix, et un Caron sous le choc et sans voix…

