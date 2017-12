Manuel Valls a tenu à parler de JoeyStarr sur son livre concernant son opinion sur Dieudonné. Même si Joey Star appréciait dans le passé le comédien ,son opinion a bien changé :

» Ce qu’il voulait tant, on l’a, il veut quoi ce mec, que l’on se tire tous dessus, noir, blanc, juif, arabe, je suis pour le rire de tout, je suis de l’époque des proches, Coluche, mais Dieudonné s’est perdu tout seul dans son histoire. Déjà, le public qu’il a , ce sont les ptits mecs des cités qui ricanent les blagues antisémites, je sais pas, il ferait mieux de les éduquer, c’est un minimum, non ? C’est un humour plein de mauvaises foi avec des spectateurs qui prennent tout au premier degré et il le sait, et sent bien que ca ne rigolerait pas comme ça devrait, sans une marge au second degré. »

Manuel Valls a tenu a rajouter que 8000 personnes sont quand même venus à Marseille pour l’applaudir et il ne sont pas tous des cités…

