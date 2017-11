Un professeur de physique qui enseigne dans une école au conseil régional de Menashe a été sauvé par son élevé le mois dernier. Ouriel Rafaeli, est aussi un bénévole scolaire au sein du MDA.

Cette semaine toute la classe a commencé sa journée dans une grande excitation quand ils ont retrouvé Marcus Hilsarnet, le professeur de physique de l’école qui a rencontré Sari Klein une employé du MDA qui lui a sauvé la vie quelques semaines plus tôt en guidant par téléphone un élève et bénévole du MDA qui lui a fait un massage cardiaque et a utilisé le défibrillateur de l’école qui a finalement sauvé sa vie.

L’incident est survenu au cours d’une leçon il y a environ six semaines quand le MDA a recu un appel d’urgence au 101 sur un homme qui s’est effondré à l’établissement d’enseignement dans le nord d’Israël .

Ouriel Rafaeli, étudiant et bénévole au MDA, qui était présent lors de l’arrêt cardiaque a commencé à effectuer les procédures de réanimation de base en collaboration avec le personnel de l’école et a utilisé un défibrillateur pour fournir des chocs électriques tout en étant connecté à la hotline d’urgence du 101 avec des secouristes du MDA jusqu’à ce que le pouls du patient soit revenu.

Les médecins et les ambulanciers du MDA sont arrivés à bord de véhicules de soins intensifs et ont continué les soins médicaux et ont évacué le professeur à l’hôpital Hillel Yaffe de Hadera, pleinement conscient.

« J’étais proche du secrétariat de l’école quand j’ai vu des élèves demander de l’aide parce qu’un enseignant s’est évanoui, j’ai immédiatement couru à la salle de classe pour fournir les premiers soins médicaux , comme je l’ai appris au sein du MDA. J’ai reconnu l’enseignant inconscient, et en collaboration avec Sari Klein , j’ai effectué une réanimation avec le dispositif de défibrillateur qui se trouve à l’école. Au cours de RCR , il y a eu deux chocs, et après quelques instants d’impulsion , il a commencé à respirer et s’est réveillé «

Marcus Hilsarnet a dit : ». Je dois ma vie à Ouriel, le personnel de l’école, et met l’accent aussi pour le MDA qui a guidé calmement et professionnellement l’élève dans le massage cardiaque . … Je remercie le directrice de l’école, Mme Zohar pour avoir sauvé ma vie grâce à ce dispositif de défibrillateur scolaire qui a sauvé sa vie. Je pense que je suis la meilleure preuve qu’il doit y avoir un instrument défibrillateur dans tous les établissements d’enseignement et les lieux publics. «

Rafi Struga, vice-président du MDA, souligne une nouvelle fois à cette occasion, l’importance de la présence d’un dispositif de défibrillateur dans un lieu public, comme inestimable « Ce dispositif d’utilisation permet en quelques minutes seulement le retour à la vie des patients avant l’arrivée des équipes MDA sur la scène. C’est une question de vie et de mort et un tel instrument ne peut que se terminer par un moment heureux » .