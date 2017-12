Abou Mazen s’est entretenu avec le président de l’Egypte, le roi de Jordanie et le président de la France afin de les contraindre à empêcher une déclaration américaine de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Son conseiller a mis en garde: « L’importance d’une telle déclaration entraînera la destruction totale du processus de paix »

Les responsables américains ont déjà annoncé que ce mercredi le président, Donald Trump États-Unis annoncera une reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d’Israël mais les Palestiniens tentent encore en train de changer la décision.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a débuté un conflit politique ce week-end dernier avec des dirigeants du monde entier afin de les contraindre à empêcher une telle déclaration américaine.

Abbas a parlé par téléphone à cet égard, entre autres, avec le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président français Emmanuel Macron, l’ Emir du Qatar et Cheikh Hamad bin Al Tamim Thani.

Mahmoud al-Habash, l’un des conseillers d’Abu Mazen, a mis en garde avec véhémence contre une telle déclaration américaine.

« Une déclaration américaine de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël – s’il y en a une – signifie la destruction totale du processus de paix », a-t-il dit . Quand Abu Mazen à ses côtés a ajouté : « Le monde entier paiera un prix pour tout changement ou dommage à la réalité politique de Jérusalem. »

Le Hamas a également mis en garde contre les implications d’une telle déclaration. « Cette décision constitue un coup flagrant pour les Etats-Unis à Jérusalem et confère à Israël une légitimité dans la ville », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Selon l’annonce, « Cette décision est une violation flagrante au droit international dans lequel Jérusalem est un territoire occupé et offre une couverture pour les crimes contre la judaïsation et l’expulsion des Palestiniens. Nous appelons le peuple palestinien à se présenter comme un barrage imperméable et un haut mur contre cette décision et reprendre l’intifada de Jérusalem, de sorte que ce programme ne passera pas. »

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a écrit sur sa page Facebook suite à des rapports de la déclaration américaine attendue, ce mercredi: « Écoutez ce que dit le président Trump , les paroles viennent du cœur et vont dans notre cœur, je l’espère, nous allons célébrer l’annonce officielle à Hanoukka. ». Cependant, le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem – assurant l’élection de Trump – est susceptible d’être remis à plus tard.

