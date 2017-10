Lors d’une réunion jeudi dernier au Vatican, Sylvan Adams, président honoraire de « Big Start Israel », a invité le pape François à lancer le départ du Giro d’Italia 2018, qui débutera en mai en Israël.

Le Giro d’Italia (Tour d’Italie) est une course annuelle de vélo en 21 étapes principalement en Italie, avec le passage de temps en temps dans les pays voisins. La course est regardée par des centaines de millions de téléspectateurs dans 194 pays. Depuis 2006, le « Giro » a commencé tous les deux ans avec un « Big Start » de haut niveau en dehors de l’Italie.

M. Adams, qui est récemment devenu citoyen israélien et qui est à l’origine du Giro d’Italie, a remis au Pape une lettre spéciale du Premier ministre Benjamin Netanyahu, demandant la bénédiction publique du pontife pour envoyer un message fort, de paix, de dialogue et de coexistence à travers le monde.

Dans sa lettre au Pape, Netanyahu écrivait: « Le fait que le Giro commence à Jérusalem et se termine à Rome porte un symbolisme particulier, reflété dans le document historique » Entre Jérusalem et Rome « , dont une copie a été présentée à Votre Sainteté en août 31. Cet événement, qui a été approuvé par le gouvernement italien, sera l’un des moments forts des festivités marquant le 70e anniversaire de la création de l’État d’Israël et s’inscrit dans notre effort commun pour approfondir le dialogue interreligieux et promouvoir la paix.

Au cours de sa rencontre avec le pape François, Sylvan Adams a déclaré que « la course à venir en Israël est un autre témoignage du pouvoir du sport de transcender la politique et la division et de se concentrer uniquement sur l’esprit sportif. Juif, chrétien et musulman; Israéliens, Italiens et Arabes, et beaucoup d’autres de tous les continents de cette terre, tous en compétition dans ce Giro de la Paix. Le vainqueur de la course est immatériel; nous sommes tous gagnants dans cette belle manifestation. »

« Être un sportif implique de rivaliser avec l’honneur et de respecter ses adversaires, quel que soit le résultat. Il faut être un bon perdant, mais plus important encore, un généreux gagnant. Si cette philosophie exemplaire était plus souvent suivie dans d’autres disciplines, nous vivrions dans un monde meilleur « , a noté Adams.

Le « Big Start » du Giro d’Italia mettra en vedette 22 équipes cyclistes internationales, et devrait attirer des milliers de touristes.