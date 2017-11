La nouvelle réconciliation fragile entre le Fatah et le Hamas est la suite de la pression de Mahmoud Abbas sur la Bande de Gaza empêchant l’électricité et le passage des palestiniens malades à la frontière avec Israël et l’interdiction d’envoyer des médicaments et tout ce qui est nécessaire aux malades de Gaza.

Cette pression pour rétablir le pouvoir du Fatah à Gaza, a entraîné le Hamas a partagé son autorité sur Gaza et laisser le Fatah diriger une partie de la Bande de Gaza.

Et pourtant en France, ce sont encore et encore Israël que l’on attaque et accuse de blocus, comme le fait si bien, le groupuscule français pro-Hamas Euro-Palestine qui a organisé une nouvelle manifestation d’incitation à la haine contre Israël et les Juifs de France. Car pour rappel, tous les attentats en France contre des Juifs ont été justifiés selon leur auteurs pour défendre la Palestine !

Euro-Palestine se justifie ainsi et comme toujours :

“Les Palestiniens nous regardent et se demandent si nous les avons oubliés, dans le grand camp de concentration où ils sont parqués. Le samedi 16 décembre prochain, nous serons dans la rue, avec vous, pour un très grand rassemblement unitaire exigeant la levée du blocus de Gaza, en direct avec Gaza”, indique Euro-Palestine dans un communiqué intitulé “Gaza : Stop au génocide ! ”

De quel génocide parle t-on quand en Syrie plus de 400 000 personnes ont été tuées en quelques années, et que cette même organisation n’a pas organisé une seule manifestation pour ces victimes de Assad !

Pour rappel, le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne, a déclenché trois guerres contre Israël depuis 2008.

Et pourtant cette manifestation aura quand même lieu dans le rues de Paris sans s’inquiéter…

