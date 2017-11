La ville de Jérusalem a présenté la place Ferrari sur le parking du lieu le plus saint du Kotel. Les critiques ne se sont pas faite attendre, de choisir un tel endroit pour faire une démonstration de véhicule de luxe et pourtant d’autres se sont dit » Et pourquoi pas » ? : « On ne sait pas pourquoi une telle ville doit présenter Israël comme une ville pauvre ? »

Cette décision inhabituel au Mur du Kottel a été décidé avec l’approbation de la municipalité de Jérusalem et de la Western Wall Heritage Foundation, qui a exposé des voitures Ferrari dans la cour du site sacré.

Les visiteurs du site ont réagit et ont dit : ‘On ne sait pas pourquoi une telle exposition est nécessaire dans la ville, la plus pauvre d’Israël’, ont-ils déclaré sur News 10.