La police a commencé une enquête sur les attaques incendiaires contre le président Rivlin.

Le refus du président Rivlin de pardonner Elor Azaria a été causé hier par un flot d’attaques, d’insultes et de caricatures incendiaires dans les réseaux sociaux.

Quelques images, en particulier, avec le portrait du président et un keffieh arabe, ont rappelé les affiches similaires qui sont apparues dans les dernières semaines avant le meurtre de Rabin. La police a signalé une enquête sur la publication de ce dessin.

La page Facebook du président est remplie d’abus, lui souhaitant la mort, et l’appelant le «serviteur des ennemis d’Israël», un «malade», une «ordure», «le président des Arabes et de la gauche», et ainsi de suite…

Quelqu’un a suggéré au président d’aller à la maison d’un terroriste et de se régaler de baklava après la mort de juifs comme le font d’habitude les arabes après des attentats. Un autre a écrit que Rivlin est « une honte pour le peuple juif et Israël », et « désolé pour chaque shekel dépensé pour le président ».

Certains messages étaient accompagnés de dessins sur lesquels Rivlin était représentés avec le drapeau palestinien. Hier soir, plusieurs personnalités du Likoud se sont élevées contre Rivlin. Miri Regev a publié une vidéo dans laquelle elle a dit que Rivlin ne doit pas « céder à une pression inacceptable. »

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?