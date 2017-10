Les forces de sécurité ont arrêté trois Palestiniens du village de Husan soupçonnés d’avoir causé un accident samedi soir sur la route de contournement de Husan. Dans l’accident, un garçon de Tzur Hadassah a été tué et ses parents ont été évacués vers un hôpital.

Les véhicules utilisés par les Palestiniens sont des véhicules ‘Mishtov’ qui sont expressément interdits car ils ne sont pas en bon état. Conduire de tels véhicules, surtout à grande vitesse, met en danger la vie d’autrui.

Pour rappel, « l’accident de route » mortel s’est produit sur la route 375 de Tzur Hadassah vers Husan. Deux voitures privées conduites par les résidents palestiniens de Hussan sont venus taper un autre véhicule israélien entraînant la mort d’un jeune juif de 14 ans. Ses parents ont été grièvement blessés et ont été évacués vers Hadassah Ein Kerem.

Le paramédic de Magen David Adom, Danny Rotenberg et la paramédic du MDA, Ruth Schniper ont déclaré que l’accident était un grave accident: ‘Nous avons vu sur la route deux voitures qui ont été écrasées et les parties d’un autre véhicule dispersé’.

Selon le personnel médical trouvé sur les lieux de l’accident, il y avait quatre blessés plus ou moins graves « dans l’un des véhicules ont été pris au piège un garçon de 14 ans qui avait perdu connaissance, ne respirait plus et sans pouls, souffrant de multiples fractures. Il était sans signe de vie malgré les secours des médecins de Tsahal sur place.

» Nous avons effectué des examens médicaux et malheureusement, nous avons confirmé la mort du jeune garçon, une femme d’environ 44 ans qui était aussi dans la voiture a été touchée à la poitrine et l’estomac et a perdu conscience. Un homme d’environ 48 ans était pleinement conscient et a subi une blessure à la poitrine.

Alors que les pompiers les ont secouru de la voiture et leur ont donné des soins médicaux , l’état de la femme est défini comme difficile et l’homme est modéré, le deuxième véhicule a piégé un jeune palestinien et l’ambulance de la Croix-Rouge l’a évacué dans la zone de l’Autorité palestinienne.