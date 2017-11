L’héritier du trône britannique a blâmé le problème du Moyen-Orient sur l’immigration juive et a exhorté les Etats-Unis à confronter le «lobby juif» dans une lettre de 1986 rapportée par le Daily Mail samedi.

Le rédacteur en chef de The Jewish Chronicle, Stephen Pollard, dénonce l’utilisation par le prince du terme «lobby juif», affirmant que l’expression est connue pour avoir des connotations antisémites.

Dans la lettre, le prince Charles a affirmé avoir « beaucoup appris sur les perspectives arabes au Moyen-Orient » lors de son récent voyage au Qatar, au Bahreïn et en Arabie saoudite, et qu’il avait essayé de « lire un peu le Coran ». et cela m’a donné un aperçu de la manière dont ils [les musulmans] pensent et agissent. Ne pensez pas qu’ils pourraient nous comprendre en lisant la Bible ! «

« Beaucoup admirent certains aspects de l’Islam – en particulier l’accent sur l’hospitalité et l’accessibilité des dirigeants. »

Charles a fait valoir que plutôt que de désigner le refus arabe de reconnaître le droit juif à un État dans la patrie juive historique ou des conflits internes au sein du monde musulman, les troubles du Moyen-Orient pourraient être attribués à l’immigration juive en Israël.

« Je comprends maintenant mieux le point de vue des Arabes sur Israël. Je n’ai jamais réalisé qu’ils le voyaient comme une colonie américaine. «

« J’apprécie maintenant que les Arabes et les Juifs sont tous un peuple sémitique à l’origine et c’est l’afflux de Juifs européens étrangers (surtout de Pologne, disent-ils) qui a contribué à causer de grands problèmes. »

On peut se demander pourquoi la reine d’Angleterre n’a jamais visité Israël.

aucun gouvernement britannique n’a approuvé une telle visite en Israël depuis la fin du mandat britannique et la création de l’État en 1948.

Une visite d’État officielle du prince Charles avait été planifiée pour coïncider avec le 100ème anniversaire de la déclaration de Balfour plus tôt ce mois-ci, mais a été abandonnée au milieu des craintes d’une réaction arabe.

On peut se demander pourquoi Charles a fait une telle déclaration et la réponse est plutôt facile à trouver. Ce qu’il a fait était de répéter une croyance qui est assez commune avec les élites britanniques qui admiraient Arnold Toynbee.

Dans les années 1950, l’historien Arnold Toynbee a fait valoir que les juifs et le judaïsme ne correspondaient à aucune définition de nation, de race ou de religion. Nous n’étions pas une nation parce que nous avons vécu pendant des siècles sans terre et que notre peuple était dispersé à travers le monde. Nous n’étions pas une race parce que nous avons accepté les convertis. Et nous n’étions pas seulement une religion parce que nous comptions parmi nos nombres des gens qui ne croient pas en D.ieu. Mais compte tenu de la présence juive dans l’histoire du monde depuis plus de 3000 ans, il nous a classés comme un «fossile».

Mais je dois me demander pourquoi Charles a fait une telle déclaration et la réponse est plutôt facile à trouver. Ce qu’il a fait était de répéter une croyance qui est assez commune avec les élites britanniques.

Il est facile de deviner que la famille royale était l’architecte du livre blanc –

Le gouvernement britannique a tourné le dos aux Juifs d’Europe et n’a pas aidé les groupes de résistance juifs en Europe en raison de l’opportunisme politique et économique. Il était plus préoccupé par l’accès au pétrole du Moyen-Orient et de maintenir son empire que le sort des victimes des atrocités de Hitler.

Le fait est que le gouvernement britannique travaillait activement contre les intérêts des Juifs souhaitant émigrer en Palestine en restreignant sévèrement l’émigration juive à la Palestine à partir de 1939 (quand le mal d’Hitler a été compris), et a gardé les restrictions en place jusqu’à ce qu’il soit forcé de les annuler en 1948, sous la protestation.

Tandis que les nazis se préparaient à anéantir les juifs en Europe, le gouvernement britannique approuva un livre blanc en 1939 qui limitait sévèrement l’immigration juive en Palestine sous le mandat britannique. La vidéo de la reine d’Angleterre et de ses parents montrant joyeusement le salut d’Hitler à la caméra en 1933 est très discutable, sachant alors quel mal Hitler était en train d’anéantir les Juifs et d’autres minorités en Allemagne et ailleurs en Europe.

Par Jean Vercors.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?