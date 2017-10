La prochaine guerre mondiale en Europe commencera en France

Tweet on Twitter

{Publié à l’origine en anglais sur le site de l’auteur, Sultan Knish }

Le ministre de l’Intérieur Gerard Collomb l’a officialisé. La France est « en état de guerre ».

Ce n’est pas juste de la rhétorique. Les bombes se retrouvent dans une banlieue parisienne chic. Deux jeunes femmes sont abattues dans une gare. Et c’est juste une autre semaine d’une troisième guerre mondiale islamique en France.

Depuis les attentats de novembre 2015 qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, l’attentat à la bombe perpétré le 14 juillet à la Bastille a fait 86 morts et 458 blessés, la guerre est réelle.

Les pertes françaises en France sont pires qu’en Afghanistan. Les Français ont perdu 70 personnes lors d’attaques terroristes islamistes en Afghanistan. Et 239 aux attaques terroristes islamistes en France.

Les pertes françaises en Afghanistan ont été subies en plus d’une décennie de déploiement dans l’une des régions islamiques les plus dangereuses du monde. Les pertes françaises en France ont été subies en moins de deux ans.

Il y a quelque chose qui cloche quand l’Afghanistan est plus sûr que Paris.

10 000 soldats français ont été déployés dans les rues de leur propre pays lors de l’opération Sentinelle après les attaques du supermarché Kosher et Charlie Hebdo en 2015. Des milliers de soldats français patrouillent, gardent et tirent dans des villes françaises devenues plus dangereuses que l’Afghanistan.

L’opération Sentinelle a déployé deux fois plus de soldats français en France qu’en Afghanistan. Et les pertes françaises dans la guerre islamique que dans le pays ont été bien plus élevées qu’ils étaient en Afghanistan.

Lorsque les Français sont intervenus pour arrêter la prise de contrôle islamiste du Mali, ils ont subi une poignée de pertes. Les 4 000 soldats français ont quitté l’opération Serval avec 9 morts et l’opération Barkhane 5 morts. La guerre du Golfe? Un autre 9 morts. Il est beaucoup plus sûr d’être un soldat français combattant Al-Qaïda dans un pays musulman qu’un civil parisien se rendant à un concert dans sa propre ville.

Les pertes françaises dans la lutte contre la terreur islamique au cours des deux dernières années approchent les 300 victimes de la guerre de Corée.

La France est en guerre. C’est pourquoi il y a des soldats dans les rues.

Son nouveau projet de loi antiterroriste crée un état d’urgence permanent. Les extrémistes présumés peuvent être placés en «détention administrative» dans leurs propres maisons et quartiers sous surveillance policière et à distance.

Les points de contrôle peuvent apparaître dans les espaces publics désignés comme «zones de sécurité», où n’importe qui peut être arrêté et fouillé. Les mosquées peuvent être fermées pendant six mois. Les rassemblements publics peuvent être interdits. Les recherches sans mandat peuvent être effectuées à des kilomètres de cibles potentielles.

Le ministère de l’Intérieur aura des pouvoirs de police. Et il sera capable d’en utiliser un bon nombre sans avoir à passer par la formalité de demander gentiment aux juges la permission.

Certaines de ces mesures devraient être familières. La France est le nouvel Israël.

Le ministre français de l’Intérieur a qualifié le projet de loi antiterroriste de «réponse durable à une menace durable». Le choix des mots reconnaît que le terrorisme islamique est là pour rester.

L’état de guerre est permanent. Et la France n’a aucun projet pour gagner la guerre. Au lieu de cela, il essaie de s’améliorer en jouant à la défense. Et c’est ce que font la plupart des efforts antiterroristes internes de l’Occident.

La France prend la tête parce qu’elle a le plus gros problème.

Les Britanniques ont mis des soldats dans les rues après l’attentat de Manchester Arena. Les Italiens et les Belges ont commencé à déployer des soldats dans les villes à peu près au même moment que les Français.

Lorsqu’un terroriste musulman extraterritorial illégal qui devait être déporté a assassiné deux jeunes femmes à Marseille en criant « Allahu Akbar », des soldats français ont ouvert le feu. L’homme de 24 ans qui a tiré sur le terroriste était membre de la réserve d’un régiment d’ingénieurs de combat de la Légion étrangère française.

La Légion étrangère française ne se bat pas dans un désert étranger quelque part. Il se bat en France.

On dit aux soldats français d’annoncer haut et fort: «Arrêtez ou je tire». Et puis ouvrez le feu. Et c’est ce qu’il a fait. Et les soldats français sont forcés d’apprendre la phrase et s’attendent à être attaqués.

En février, des soldats français ont été attaqués par un terroriste musulman à l’extérieur du Louvre. Le djihadiste égyptien a crié « Allahu Akbar » et est venu après eux avec une machette. Un soldat du 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes a été blessé. L’attaquant a été abattu.

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes avait été déployé en Afghanistan et au Mali. Maintenant, ils étaient au Louvre. Vous n’avez pas besoin d’être Napoléon pour savoir que cela compte comme une retraite majeure.

Un mois plus tard, un terroriste musulman a crié « Je suis là pour mourir au nom d’Allah » alors qu’il tenait un soldat de l’armée de l’air en otage à l’aéroport d’Orly.

Il a eu son souhait avec la permission de ses camarades soldats.

En août, six soldats du 35e régiment d’infanterie ont été frappés par une BMW conduite par un terroriste musulman. Les membres d’un régiment qui avait été déployé en Afghanistan ont été envoyés dans un hôpital militaire après une attaque dans la riche banlieue parisienne de Levallois-Perret. Un an plus tôt, des soldats du 5ème régiment d’infanterie avaient été frappés par un cri tunisien, « Allahu Akbar » alors qu’ils gardaient une mosquée.

La France est entrée dans son plus long état d’urgence depuis la guerre d’Algérie. Les attentats de 2015 ont connu leur premier état d’urgence depuis 1961. Mais où la France est-elle censée se retirer de cette période? Paris?

C’était une chose d’abandonner les chrétiens et les juifs algériens assiégés à la terreur musulmane. Et de les abandonner une seconde fois quand ils ont fui en France seulement pour faire face à la persécution de leurs vieux voisins islamiques qui s’étaient installés à Marseille. Mais la France peut-elle abandonner les Français?

La question est encore une fois le colonialisme. Mais les nouveaux colons sont des Algériens, des Tunisiens et d’autres impérialistes islamiques qui se sont installés en France et brandissent le drapeau noir du Jihad sur leurs colonies de zones interdites dans les villes françaises. Et ils ont clairement fait comprendre qu’ils ne s’arrêteront pas là.

L’année dernière, l’ancien Premier ministre Manuel Valls a déclaré que «chaque jour, les attaques sont déjouées … au moment où nous parlons».

Et ce n’est pas étonnant. Des milliers de colons musulmans ont quitté la France pour se battre en Syrie et en Irak. Valls examinait 15 000 menaces potentielles au pays. La France a l’une des plus grandes populations musulmanes d’Europe. Nous ne savons pas exactement combien de millions de colons musulmans vivent en France. Mais nous pouvons mesurer leur croissance par l’expansion de la menace terroriste. Le terrorisme islamique est, malgré le spin, réductible à l’islam.

Il n’y a pas de terrorisme islamique sans Islam. Au fur et à mesure que l’Islam se développe, le terrorisme islamiste l’est aussi.

La France est au milieu d’une guerre civile. La guerre civile est basée sur des différences religieuses. Alors que la fracture religieuse entre les colons islamiques et le gouvernement français militairement laïc augmente, la violence s’aggravera. L’issue de la guerre déterminera si la France sera une république laïque ou un Etat islamique. Les djihadistes ont un plan pour gagner la guerre. Les autorités françaises ne le font pas.

Et ce qui se passe pour la France va aussi pour l’Europe de l’Ouest. Et pour l’Occident.

La combinaison française de l’apaisement social et de l’application de la loi par la police ne fonctionne pas. Le même modèle échoue finalement partout où il est appliqué. Rompre les cellules terroristes et arrêter les attaques est bien mieux que l’alternative, mais l’ampleur du problème continuera toujours à augmenter en raison de la croissance démographique et d’une infrastructure terroriste mondialisée.

Les données démographiques indiquent que le problème de la terreur en France ne fera que s’aggraver. Et les autorités françaises le comprennent. C’est pourquoi ses gouvernements parlent de plus en plus du terrorisme islamique comme une menace durable.

Notre guerre contre la terreur a gaspillé du sang sans fin et des trésors tout en évitant la cause profonde. Les pays occidentaux déploient des armées massives pour déraciner de petits réseaux terroristes tout en s’alliant avec leurs soutiens du Golfe. Des soldats patrouillent dans les grandes villes en attendant qu’un terroriste ou plusieurs terroristes attaquent. Pendant ce temps, les mosquées qui les endoctrinent pour haïr et tuer les non-musulmans sont également protégées par ces mêmes soldats.

Ce n’est pas comme ça que vous gagnez une guerre mais c’est comme cela que vos perdrez tout.

Par Daniel Greenfield