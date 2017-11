Un vidéo des derniers moments de la vie du Hazan, Reuven Shmerling ZAL, propriétaire d’une entreprise à Elkana a été publié par la chaîne 10.

Reuven ZAL avait embauché des arabes qui l’ont tué avec une violence sans nom.

תיעוד בלעדי מכפר קאסם: כך נרצח ראובן שמרלינג ע »י שני מחבלים • @aviadglickman ו@almazmangisto עם התיעוד המלא >> https://t.co/C5UNAXhGNY pic.twitter.com/fOaJvYWYjK — חדשות עשר (@news10) 13 novembre 2017

Les tueurs ont travaillé dans l’entreprise de la zone industrielle de Kafr Qasem, et ils ont admis qu’ils avaient prévu d’attaquer leur patron en représailles à la mort de leur ami (terroriste comme eux) tué qui a essayé de poignarder des soldats et a été éliminé.

Cette nouvelle vidéo montre les moments où Reuven Shmerling a été assassiné par ces deux terroristes à la veille de Souccoth, il y a un peu plus d’un mois. Muhammad al-Rub du village de Qabatiya venait de la ville de Kfar Kassem en Judée Samarie et Youssef Kamil , où ils étaient employés par Shmerling. Le motif terroriste a été confirmé .

Rappel des faits : Vers 10h00, il est apparu que Reuven est arrivait au magasin, donnant des instructions à ses employés, et après une demi-heure il est entré par une porte intérieure. Puis un employé du nom de Kamil est sorti avec un couteau, il a demandé au Juif pourquoi tu nous maudit et a commencé à le poignarder avec le couteau plusieurs fois dans le corps.

Les deux terroristes ont quitté la pièce apres avoir frappé Reuven Shmerling déjà poignardé et dans son sang où il mourut en raison de ses blessures et des passages à tabac. Les deux ont pris une douche et ont quitté l’entrepôt et fuient. Ils ont par la suite appelé l’assistant qui a travaillé avec eux, qui les a amené jusqu’au poste de contrôle et de là ils se sont rendus dans leur lieu de résidence. Le Shin Bet et la police sont venus chez les terroristes après plusieurs jours d’enquête.

Plus de 1000 personnes ont assisté à l’enterrement de la victime juive deux jours après l’assassinat dans la communauté d’Elkana: ‘Nous savons tous quel genre d’homme tu étais. Comme tu as été innocent dans ta vie, lui a dit son fils, tu as cru en tout le monde, même quand ils t’ont trompé. Je n’ai pas compris comment c’était possible. Tu as toujours dit que ce qui doit arriver arrivera. Tu as dit dans la prière: ‘A Rosh Hashana ils seront écrits et à Yom Kippour ils seront scellés. Qui vivra et qui mourra. Qui par l’épée et par qui? Qui étouffe et qui lapide? Qui a rêvé de vivre avec une épée et de te tuer? »

Hadar, une de ses petites-filles, lui a aussi fait l’éloge:« Tu était comme le roi David qui est né et mort ce jour-là. Tu as été une figure impressionnante comme lui, mais tu resteras avec nous. Lors de nos voyages à la mer, avec les chansons que tu as écrites, avec toi et grand-mère. J’aime décrire les gens à leurs yeux. Toi tu avait les plus beaux du monde. Tu as dit à chacun d’entre nous que nous étions le meilleur au monde mais c’est toi qui nous accompagnera à chaque étape de la vie. ‘

