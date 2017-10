L’ancien quartier juif de Marrakech, joyau touristique marocain, voit sa fortune re-dynamisée alors que de nombreux visiteurs israéliens affluent pour découvrir sa culture et son histoire uniques.

‘Vous entrez maintenant dans la dernière synagogue du mellah’, le quartier juif fortifié au cœur de la ville ocre, explique Isaac Ohayon alors qu’il guide avec enthousiasme les touristes dans la cour de la synagogue de Lazama.

‘Beaucoup de visiteurs viennent d’Israël – vous ne croiriez pas à la demande!’, Ajoute le propriétaire jovial de 63 ans.

Ce lieu de culte et d’étude a été construit à l’origine en 1492 lors de l’Inquisition lorsque les Juifs ont été chassés d’Espagne.

Connue sous le nom de «synagogue des exilés», elle a accueilli des générations de jeunes Berbères convertis au judaïsme et envoyés de villages de la région pour apprendre la Torah, avant d’être finalement abandonnés dans les années 1960.

Dans les salles de classe désormais transformées en musée, les photographies en couleurs pâlissantes racontent l’histoire d’une communauté aujourd’hui dispersée, dont beaucoup sont partis pour la France, l’Amérique du Nord et surtout Israël.

La légende sur une photo sépia d’un vieil homme assis près d’un tas de troncs dit tout: «Ils voyagent vers un rêve pour lequel ils ont prié pendant plus de 2 000 ans.

Rebecca a maintenant la cinquantaine et a grandi à Paris, mais elle a une ‘grande nostalgie’ pour le Maroc et revient aussi souvent qu’elle le peut.

‘L’Agence Juive a commencé à recruter les plus pauvres dans les années 1950 et ensuite tout le monde est parti après l’indépendance (de la France), à ​​l’époque de la politique d’arabisation du roi Hassan II’, dit-elle.

L’Agence juive d’Israël est une organisation semi-officielle qui supervise l’immigration dans le pays.

‘Le dernier jeune Juif’

Avant la vague de départs, le Maroc accueillait la plus grande communauté juive d’Afrique du Nord, estimée entre 250 000 et 300 000 personnes.

Il en reste moins de 3 000 selon des chiffres non officiels. Selon un recensement de 1947, Marrakech, au pied de la chaîne de montagnes de l’Atlas, abritait plus de 50 000 Juifs.

Aujourd’hui, 70 ans plus tard, une centaine d’entre eux resteront, dont beaucoup sont très âgés.

Les maisons appartenant à des Juifs à l’intérieur du mellah ont été vendues à des familles musulmanes aux moyens modestes, et les murs du quartier ont été érodés par le temps.

«Parfois, nous ne pouvons même pas rassembler dix hommes pour la prière», dit une adoratrice de la vieille synagogue, préférant rester anonyme.

Mais lors des célébrations marquant la fin du festival de Souccot, qui commémore le voyage juif à travers le Sinaï après leur exode d’Egypte, et les vacances de Sim’hat Torah, l’endroit bourdonne de chansons, de danses et de plats traditionnels.

Jacob Assayag, 26 ans, se dit fièrement ‘le dernier jeune juif de Marrakech’.

‘Depuis que le quartier a été restauré, il y a eu de plus en plus de touristes’, explique le restaurateur et chanteur.

Un projet de restauration commencé il y a un peu plus de deux ans a déjà permis de dépenser 17,5 millions d’euros (20,5 millions de dollars).

La place des Ferblantiers, une grande zone piétonne près du souk aux épices bordée de bancs et de palmiers où se rassemblent les bus touristiques, a également bénéficié de la rénovation.

Il y a vingt ans, le quartier a été rebaptisé ‘Salaam’ en arabe ‘, mais cette année a vu son nom’ El Mellah ‘restauré sur ordre du roi Mohamed VI’ pour préserver sa mémoire historique ‘et développer le tourisme.

Un sujet sensible

Les rues avec leurs façades ocres portent une fois de plus leur nom sur des plaques en hébreu – la synagogue, par exemple, se trouve dans la rue Talmud Torah.

Il y a beaucoup à voir à l’intérieur du mellah.

« Beaucoup de gens viennent chaque année d’Israël pour les vacances (juives), et cette année en a vu plus, peut-être 50.000 », explique David, un guide touristique israélien qui dirige un groupe de Tel Aviv via Malaga en Espagne.

« Je me sens chez moi au Maroc parce que je suis née ici », ajoute le joueur de 56 ans de la ville côtière d’Ashdod.

Ses parents ont quitté Marrakech dans les années 1960, alors que David n’avait que quatre ans, «parce qu’ils étaient sionistes».

Ohayon dit que les visiteurs de l’état juif sont souvent renversés par Marrakech.

« Les Juifs marocains ne peuvent pas oublier leur patrie et les Israéliens qui viennent ici pour la première fois trouvent l’esprit de tolérance ici presque incroyable quand ils vivent eux-mêmes sous une tension constante », dit-il.

Officiellement, le Maroc n’a pas de liens diplomatiques ni économiques avec Israël, car il s’agit d’un sujet sensible. Deux États arabes seulement, l’Égypte et la Jordanie, ont signé des traités de paix avec l’État juif.

Mais en réalité, il y a peu d’obstacles à la fois pour les affaires et le tourisme.

Les médias marocains affirment que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés cette année à plus de quatre millions de dollars par mois.

Le royaume, considéré comme une destination sûre, a enregistré une hausse de plus de 10% des arrivées de touristes entre janvier et août de cette année en 2016, avec huit millions de visiteurs

Par SOPHIE PONS (Times Off Israel)