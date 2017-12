Une figure du judaïsme français viens de s’éteindre.Un être intelligent, généreux et diffuseur d’un judaïsme dont nous sommes fiers .

Le rabbin, Josy Eisenberg a suivi ses études à l’École Aquiba et au lycée Fustel-de-Coulanges de Strasbourg, puis au Séminaire israélite de France (SIF) à Paris et à la faculté des lettres de Paris. Il est diplômé d’études rabbiniques, licencié d’Histoire et diplômé d’études supérieures de lettres.

Il a été le secrétaire particulier du grand rabbin de France, Jacob Kaplan, entre 1961 et 1964.

Il n’a jamais dirigé de communauté juive. Il se consacre exclusivement à la diffusion du judaïsme par les médias.

Il est producteur, réalisateur et présentateur d’une émission de télévision du service public dédiée au judaïsme, À Bible ouverte, devenue La Source de vie, et diffusée depuis 1962, le dimanche matin, ainsi que l’auteur de nombreux ouvrages sur le même sujet.

Josy Eisenberg est chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite et commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres. Il a reçu la médaille de Vermeil de la ville de Paris et le prix de l’amitié judéo-chrétienne en 1993 ainsi que le prix des Arts et des Lettres de la Fondation du judaïsme français.

Marié à trois reprises, il est père de quatre enfants, dont Marc Eisenberg..

Au début de novembre 2011, en Israël, il subit un grave incident cardiaque. Il se rétablit rapidement et regagne Paris.

