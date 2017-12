L’Intifada n’est pas la bonne solution pour débuter un plan de paix et le palestiniens et arabes qui ont décidé d’employer cette violence ont du faire face à l’armée de Tsahal :

Les perturbations et les conflits ont évolué aujourd’hui (vendredi) dans environ 30 endroits à Gaza et Judée Samarie après les manifestations contre la déclaration du Président des États-Unis Donald Trump, qui a reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale d’Israël et s’est engagé à déplacer l’ambassade des États-Unis dans cette même ville. Le Croissant-Rouge a signalé 217 blessés en Judée Samarie et dans la bande de Gaza.

لحظة نقل المصاب شرق البريج شرق قطاع غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.#القدس_عاصمتنا#القدس_عاصمتنا_الازليه pic.twitter.com/r6SAw45QvH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 8 décembre 2017

لحظة اعتقال قوات الاحتلال لأحد الشبان عقب قمع مسيرة نصرة للقدس المحتلة في باب العامود.#القدس_عاصمتنا#القدس_عاصمتنا_الازليه#القدس_عربيه pic.twitter.com/4rmW5r7cA4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 8 décembre 2017

الله أكبر والنصر بايدينا… الالاف يشاركون في مسيرة حاشدة في العاصمة اللبنانية #بيروت نصرة للقدس المحتلة.#القدس_عاصمتنا#القدس_عاصمتنا_الازليه#القدس_عربيه pic.twitter.com/xQwVSblpZi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 8 décembre 2017

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?