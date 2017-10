Un membre du Waqf a attaqué un Juif sur le Mont du Temple qui s’est incliné lors d’une visite sur le Mont du Temple. Une plainte a suivi et l’avocat Haim Bleicher a annoncé ce matin : ‘Le membre du Waqf a violé la loi de la manière la plus flagrante et a attaqué uniquement par haine’ .

Un montant de 30 mille NIS sera réclamé contre ce membre du Waqf , pour avoir agressé un Juif en lui donnant des coup de pied dans l’estomac.

Lors de l’événement, qui s’est déroulé il y a six mois, le demandeur a pris part à une visite du Mont du Temple, au cours de laquelle il s’est incliné. Un policier qui était sur les lieux est venu pour le lever du sol et pendant qu’il était menotté, un membre du Waqf s’est approché et lui a donné un coup de pied dans le ventre. Le coup de pied a été enregistré dans une vidéo par l’un des membres du groupe présent. L’homme du Waqf est un fonctionnaire, qui vit dans le quartier A-Tur à Jérusalem, il a été arrêté par la police.

La poursuite a été déposée par l’avocat contre l’ autorité du Waqf car ils n’ont certainement pas le pouvoir d’attaquer les juifs.

‘Tous les visiteurs du Mont du Temple sont accompagnés par des policiers du gouvernement israélien, et les membres du Waqf n’ont pas l’autorité d’agir directement avec les visiteurs. Ils doivent communiquer avec la police d’Israël, au lieu d’intervenir. « Il a également dit la position de l’Etat que » le Waqf n’a pas d’autorité sur les juifs sur le Mont du Temple.

La poursuite a été déposée devant la Cour d’instance de Jérusalem, en ce qui concerne la dégradation et les dommages du demandeur et l’abus du rôle du Waqf et l’intimidation sur les gens qui viennent au Mont du Temple.

Le procureur a dit : Nous attendons du système judiciaire qu’il ne soit pas indifférent devant ces actes graves. L’organisation travaillera avec tous les outils à sa disposition afin d’augmenter la dissuasion contre les terroristes et imposer notre souveraineté sur le site », a déclaré Blicher.

Il a ajouté qu’il est convaincu que la demande sera acceptée, en partie parce que la personne a l’interdition de se défendre et à cause des emeutes des arabes dans laquelle les agents de police, sont aussi la cible d’attaques.

Cette revendication est unique parce que c’est une nouvelle façon d’agir. À ce jour, les juifs qui se rendent sur le site n’ont pas déposé de réclamations contre les activités des membres du Waqf personnellement mais tous espèrent un verdict qui servira de signe d’avertissement pour les membres du Waqf dans le cadre de leur activité sur le Mont du Temple.