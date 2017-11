Des frappes aériennes de Tsahal mais aussi de chars ont tiré contre des positions du Jihad islamique et du Hamas dans la bande de Gaza. Les attaques ont eu lieu en réponse aux tirs d’obus de mortier sur des champs en territoire israélien, en bordure de Gaza.

Ces tirs sont surtout attribués au Jihad islamique en réponse à l’explosion d’un tunnel il y a un mois qui a été conçu pour pénétrer en Israël et enlever et tuer des civils et soldats israéliens.

استهداف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قبل قليل. pic.twitter.com/t9TaCdxJXm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 30 novembre 2017

12 djihadistes et deux terroristes du Hamas ont été tués lors de l’explosion du tunnel il y a un mois et le Djihad a promis de répliquer contre Israel. Ce soir, des obus de mortier ont été envoyés par le même groupe terroriste dans un champs près d’un poste de l’armée .

Le porte-parole de Tsahal le général de brigade Ronen Nellis, a déclaré: « Nous savons exactement qui a tiré . On peut estimer que c’est la même organisation qui fonctionne de manière ordonnée mais aussi sous la directive de Damas. Les obus de mortier visaient un avant-poste de l’armée près de la construction de la nouvelle barrière qui a été immédiatement arrêtée ‘

Les medias arabes affirment que Tsahal a visé 4 cibles très précises dans le sud et l’est de Gaza : Rafah et Khan Younes et les sites de Muhajir et Hittin appartenant aux Brigades de Jérusalem, Abu Jarad et Ein Jalut appartenant aux Brigades Qassam. Selon la chaine 10 en hébreu: « L’Egypte fait des efforts pour arrêter l’escalade entre Israël et les organisations terroristes dans la bande de Gaza. »

Meme si le porte-parole de Tsahal a dit ce soir que les alertes aux roquettes étaient faussent, les médias arabes affirment que le Djihad islamique a attaqué le kibboutz de Nahal Oz avec des obus de mortiers, où se trouve aussi des bases militaires de Tsahal.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?