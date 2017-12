Le président turc Erdogan a envoyé un message fort au président américain, qui pourrait bientôt reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, en lui disant que Jérusalem est une ligne rouge et qu’une telle décision aura des conséquences définitives .

Des sources diplomatiques israéliennes ont fait référence à l’avertissement du président Erdogan selon lequel cette reconnaissance pourrait conduire à la rupture des relations entre les deux pays.

« Jérusalem est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans et la capitale d’Israël depuis 70 ans, qu’Erdogan la reconnaisse ou non », ont-ils déclaré.

Le ministre israélien des Transports et du Renseignement, Yisrael Katz, a déclaré aujourd’hui que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait menacé que la reconnaissance internationale de Jérusalem comme capitale d’Israël conduirait à la rupture des relations entre les deux pays. « Nous ne recevons pas d’ordres et de menaces du président de la Turquie, Israël est un Etat souverain et Jérusalem est sa capitale, les jours du sultan et de l’empire ottoman sont passés », a déclaré Katz.

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?