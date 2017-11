Tweet on Twitter

Un survivant français de la Shoah a fait un don de 1 million de dollars pour des programmes de secours destinés aux vétérans américains afin de remercier les troupes américaines de leur avoir sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bernard Darty, 83 ans, a annoncé ce week-end qu’il donnerait 1 million de dollars au Wounded Warrior Project et au programme Services for Armed Forces de la Croix-Rouge américaine pour aider les anciens combattants américains, en particulier ceux touchés par les récents ouragans dévastateurs qui touchent les États Unis.

La famille de Darty a déménagé de Pologne en France en 1939 pour échapper aux nazis. En 1942, son père s’est caché, mais sa mère a été arrêtée lors d’un rassemblement de Juifs et envoyée à Auschwitz, où elle est morte. Pour les deux années suivantes, il a été caché par des familles vivant à la périphérie de Paris, tout comme ses frères et sœurs et sa future épouse, Paulette.

«Je me souviens très bien de l’arrivée des centaines de milliers de soldats américains qui ont débarqué en Normandie pour nous libérer en juin 1944. Ils étaient nos sauveurs, distribuant des paquets de bonbons à des enfants à moitié affamés et fatigués par la guerre qui avaient presque perdu espoir pour la liberté », a écrit Darty dans un essai personnel publié sur le site Web de Fox News annonçant ses dons.

« La gratitude que je ressens pour ces hommes est au-delà des mots. Ils ont libéré notre pays et ils nous ont sauvé la vie. Sans les troupes américaines, ma famille et moi n’aurions tout simplement pas existé. Je pense à cela chaque fois que je regarde nos photos de famille « , a-t-il aussi écrit.

Il a reconnu que son don arrive un peu en retard, plus de 70 ans depuis qu’il a été secouru. « Il n’est pas trop tard pour redonner. C’est une leçon que j’espère que la prochaine génération reconnaît, car il est trop facile de laisser la procrastination céder la place à l’inaction. Mais l’action est ce qui apporte de l’espoir à ceux qui en ont besoin », écrit-il.

« AI a regardé des reportages cet automne des ouragans, des inondations et des feux de forêt qui frappent l’Amérique, infligeant des souffrances aux civils et aux vétérans, j’ai réalisé qu’il me restait encore une tâche importante à accomplir dans ma vie. Je n’avais pas encore rendu aux soldats américains qui m’ont sauvé la vie il y a près de trois quarts de siècle.

Darty est un retraité qui vit à Paris mais qui passe l’hiver à Miami Beach, en Floride. Il est cofondateur de Darty Group, un détaillant en électricité exploitant plus de 340 magasins dans plusieurs pays européens et aux États-Unis.

