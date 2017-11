Les habitants de Nativ Ha’avot se préparent à empêcher la démolition planifiée, même au prix d’expulsions violentes, et se barricadent dans l’un des bâtiments qui sert aujourd’hui d’atelier de menuiserie . Gil Bar Lev, un habitant de Nativ Ha’avot dont la maison est destinée à la démolition, a déclaré à Israel Hayom que ‘notre sentiment est très difficile, un sentiment d’injustice, et la décision de la Haute Cour est la goutte qui a fait déborder le vase’.

Le mois dernier, la Haute Cour de justice a rejeté la demande des six familles et du propriétaire de la menuiserie de ne pas démolir leurs maisons, mais de leur permettre de ne retirer que la partie de la maison sur des terres privées palestiniennes. ‘Il a été possible de sauver presque six maisons, mais la Cour suprême a rejeté catégoriquement’, a ajouté Bar-Lev.

‘Nous avons le sentiment que la Haute Cour de Justice a une politique de discrimination et que le gouvernement est impuissant’. ‘Nous ne voulons pas être Amona et Migron, donc nous nous opposerons physiquement.’ Nous appelons tout le monde à venir nous aider, il y aura des scènes dures, mais c’est la situation qui l’exige.

Nous exigeons que le gouvernement commence à gouverner et que les membres de la Knesset, au lieu de s’occuper de la loi française et d’épargner le Premier ministre viennent prendre soin de la racine du problème ici ‘

