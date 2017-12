Et dire que Noel est censé être la fête de l’amour, la naissance du petit Jésus, et tant de message de paix…un mot qui ne résonne pas aux oreilles des palestiniens qui une fois de plus ont montré que seul la violence est libre de droit en Israel et ailleurs :

En effet, la saison de Noël a démarré officiellement à Bethléem, non pas avec l’illumination du beau sapin, mais avec la traditionnelle cérémonie de la mise à feu de l’effigie de Donald Trump par les musulmans locaux, sur la reconnaissance attendue de la ville de Jerusalem comme la capitale d’Israël.

Entre temps, les forces de sécurité continuent leur travail de prévention, comme cette nuit où les fdi, le Shin Bet, la police des frontieres et la police ont arrêté 8 terroristes musulmans en Judée-Samarie et dans la vallée de la Jordanie, qui étaient recherchés pour être impliqués dans des attaques terroristes et des troubles violents dirigés contre des civils et des membres du personnel de sécurité.

Actuellement, les forces de défense israéliennes, la police et la police des frontières agissent selon une « alerte élevée » en raison de l’annonce attendue de Trump sur Jérusalem, car le Hamas, le Fatah, et d’autres groupes terroristes et les factions arabes appellent à 3 jours de rage contre les civils et les forces de sécurité israéliennes. Les villes de Bethléem, Hevron et le long de la clôture de la frontière de Gaza sont surveillés de prés.

