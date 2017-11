Cette scène ressemble étrangement aux soldats de Tsahal dans leur jeep qui se font caillasser et visé par des cocktails Molotovs dans les villes arabes en Judée Samarie, ou Jerusalem est. Cette fois ci elle, la scène se passe dans les Yvelines, en banlieue parisienne, ou dans ce cas ce ne sont pas les soldats mais les policiers français qui sont attaqués par une centaine d’individus à Mantes-la-Jolie et visés par des cocktails Molotov sous les cris » Ici on est chez nous, et nike la police »

🔴#MANTESLAJOLIE

Neuvième nuit de révolte dans la cité du Val Fourré suite à une bavure policière grave il y’a maintenant une semaine. Cocktails Molotv, Mortier

(Affrontements toujours en cours) pic.twitter.com/Iw9rH5WlVA — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 18 novembre 2017

Cette nuit, les policiers ont été encerclés et attaqués par une centaine d’individus dans la cité du Val Fourré au niveau de la rue Marie Laurencin peu après 22 heures. La Brigade Spécialisée de Terrain (BST) a d’abord reçu des mortiers d’artifice et des projectiles de toutes sortes. Quelques instants après, le second véhicule de la BST a été à son tour pris pour cible et a reçu un cocktail molotov et des mortiers d’artifice à son tour.

🔴 #MantesLaJolie situation en ce moment quartier complètement quadrillé par la police. (Via Amine-du782) #BavurePoliciere pic.twitter.com/DM3isANy7q — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 17 novembre 2017

Encerclés par une centaine d’individus qui les ont caillassé et leur ont jeté de nouveau des cocktails molotov, les policiers sont parvenus à se dégager en utilisant leurs lanceurs de balles de défense (LBD 40), des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement.

Des renforts sont arrivés et les assaillants ont incendié plusieurs voitures. Le calme n’est revenu qu’aux alentours de 1 heure du matin.

