Après plusieurs alarmes et tirs de roquette sur son territoire, la police a trouvé ce soir des restes d’une autre roquette dans un jardin d’enfants dans la ville.

La découverte de la roquette indique clairement qu’il y avait deux roquettes qui ont atterri dans la ville, et pas une comme les autorités le pensaient hier.

Les démineurs ont pris soin de retirer la roquette et les restes et la police appelle également le public à ne pas s’approcher d’une scène de chute et «à écouter les instructions du Home Front Command et des forces de sécurité, évitant ainsi les dangers inhérents à ces cas».

En réponse au tir de salves de roquettes lancé hier soir en direction de Sderot, le maire Alon Davidi a déclaré: « Je suis convaincu et certain que l’armée et les forces de défense font tout pour protéger les habitants de Sderot. C’est un incident exceptionnel car il n’y a pas eu d’attaque à la roquette depuis longtemps. Heureusement, l’événement s’est terminé sans blessés. »

« Nous parlons de franchir la ligne rouge et je compte sur le Premier ministre et le ministre de la Défense pour savoir comment réagir afin de protéger les habitants de Sderot », a-t-il déclaré. La ligne téléphonique municipale et le centre de résilience, ainsi que les employés de la ville fourniront le meilleur service possible. »

Dans la foulée de la situation sécuritaire, et à la lumière des témoignages d’étudiants inquiets, la municipalité annoncera demain matin que des psychologues seront déployés dans les écoles et les jardins d’enfants de la ville pour accompagner les équipes éducatives et les étudiants.

Concernant le jardin d’enfants où se trouvait la roquette, demain matin le personnel professionnel du service psychologique viendra accompagner le professeur de maternelle et les enfants.

