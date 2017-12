Comme tant d’autres avant, les Grecs ont essayé d’éliminer les Juifs et ils ont échoué. Beaucoup considèrent Hanoukka comme une victoire militaire miraculeuse sur les Grecs. Ce petit groupe de Maccabées a osé affronter la puissance dominante Grecque. Quel Hutzpa ! (insolence)

La vérité est que les Grecs n’ont pas attaqué les Juifs physiquement, c’était l’inverse.

Comment ça ?

Contrairement aux chartes de l’OLP ou du Hamas, les Grecs n’étaient pas prêts à tuer les Juifs ou les jeter à la mer.

En fait, ce que voulaient les Grecs était tout le contraire de ce que les Arabes ont fait depuis 1948 (et même avant) en attaquant Israël.

Les Grecs avaient compris le lien Juif à la Terre d’Israël,

Ils avaient compris notre connexion à Dieu et à la Torah. Il était très clair que sans détruire notre lien avec notre religion, il serait impossible de nous séparer de notre terre.

Les Grecs ont également compris que ce n’était pas notre puissance physique qui nous permettait de survivre à des années de persécution, mais plutôt la force de notre âme, notre tradition et notre connexion à notre Dieu.

Ce que les Grecs voulaient, c’était détruire nos traditions et nos croyances. Les décrets grecs interdisaient l’étude de la Torah, le respect du Chabbat et de la brit-mila…

La clé pour détruire notre identité était de nous séduire pour adopter une nouvelle idéologie en nous acceptant dans leur monde.

En clair, Faites-nous membre du Colisée, de l’union Européenne ou de l’ONU, puis dictez-nous les nouvelles règles et normes morales.

Les Grecs ne nous ont pas massacrés ou nous ont fait exploser, ils nous ont invités à leurs jeux, leur théâtres, à des débats philosophiques pour les rejoindre dans leur culte du corps. Nous deviendrions un peuple.

Quelle offre formidable !

Plus d’antisémitisme, plus de meurtre !

Nous serions unis avec nos voisins grecs. Une nation binationale qui apporterait la paix.

Mais qui a détruit leur plan ?

Ces salauds de colons !

Un petit groupe de colons juifs «fous» et «radicaux» décida qu’ils n’abandonneraient pas leur foi, et ne souilleraient pas le Temple de Jérusalem avec des idoles ou des philosophies grecques pour la «Paix».

Contre toute attente, Ils ont défié le grand et puissant empire grec et son armée et vous savez quoi ils ont gagné.

Les Maccabées ont été condamnés par le Sénat grec comme des fanatiques assoiffés de sang qui ont été rejetés par d’autres juifs (peut-être avaient-ils aussi Btselem, shovrim shtika à l’époque) qui avaient accepté l’invitation grecque pour la paix mondiale.

En faisant une recherche rapide sur Googlepolis ou youtubezeus, on peut trouver de nombreuses vidéos de philosophes du monde entier et même quelques juifs qui ont publiquement et vigoureusement critiqué ce petit groupe de juifs « bellicistes » qui ont décidé de défendre leurs droits religieux, nationaux et historiques.

Ils ont défendu leur droit à la Terre d’Israël au lieu d’accepter une offre généreuse de «paix».

Tandis que les Grecs et les Hellénistes juifs condamnaient et méprisaient l’obstination et la lutte des Maccabées pour l’âme juive et les catégorisaient comme des sionistes fanatiques et des obstacles à la paix, les Maccabées étaient forts de mille ans de tradition et de spiritualité juives et de vérité.

Même après la victoire miraculeuse sur l’Empire grec, les Maccabées continuèrent leur lutte pour prouver le pouvoir de l’âme sur le corps. Le Temple a été souillé avec des statues grecques et des impuretés et les Macchabées ont cherché un flacon d’huile pure pour allumer la Ménorah.

Alors qu’on ne peut pas voir, goûter ou sentir la différence entre une huile pure et une huile impure, les Juifs ont compris qu’il y a quelque chose dans ce monde qui dépasse le pouvoir des yeux. Ils ont cherché l’huile pure même au détriment de leur sécurité personnelle.

La plupart des flacons dans le temple ont été piétinés et brisés par les Grecs comme un acte de défi contre l’idée de pureté, mais les Maccabées ont trouvé une petite fiole d’huile certifiée pure par le grand prêtre juif.

Alors que beaucoup riaient à l’idée qu’un flacon durerait plus de deux heures, les Maccabées comprirent la puissance de la pureté spirituelle et versèrent l’huile dans chacune de ces branches de la Ménorah. L’huile qui aurait dû durer un jour a duré huit jours et a été le symbole de la victoire de l’âme juive sur le culte grec du corps.

Durant les 4000 ans d’histoire Juive, de nombreuses idéologies et cultures ont cherché à compromettre notre allégeance à D. et à sa Torah.

Hanoucca marque le triomphe ultime de l’esprit sur la matière et de la lumière sur l’obscurité.

Les Maccabées nous enseignent que même si l’objectif peut sembler impossible, nous devrions encore capables d’atteindre cette étoile, parce qu’un miracle pourrait juste être en attente de se produire.

Le miracle de Hanoucca nous rappelle aussi que même face à d’énormes défis, les miracles ne se produisent pour le peuple d’Israël, qui continueront d’exister malgré les objectifs des ennemis auxquels nous sommes confrontés.

Mais vous allez me dire mais qu’est-ce que l’histoire de ‘Hanoucca a à voir avec les Palestiniens ?

La réponse est ABSOLUMENT RIEN ! klum, nothing, nada

Il n’y avait pas de Palestiniens impliqués dans l’histoire de ‘Hanoucca.

En fait, il n’y a pas de trace historique d’une nation, d’un État ou d’un pays arabe. Les Juifs étaient en Terre d’Israël avant l’existence de l’Islam et les Premier et Deuxième Temples de Jérusalem ainsi que les royaumes juifs qui régnaient sur Israël étaient antérieurs à toute revendication palestinienne arabe ou musulmane sur la Terre d’Israël et spécialement Jérusalem.

« un Juif ne peut pas occuper sa propre maison ».

La prochaine fois que vous revendiquerez la Judée, la Samarie ou n’importe quelle autre partie de la Terre d’Israël qui appartiennent légalement à un peuple appelé « Palestiniens », allez-vous balader à Rome et passez sous l’Arche de Titus pour jeter un coup d’œil sur le bas-relief montrant des objets de valeur volés du Tabernacle du Second Temple de Jérusalem avant sa destruction

et dites moi qui allumait cette Menorah (Chandelier à sept branches) pour commémorer leur indépendance sur la terre d’Israël.

Hanoucca sameah

