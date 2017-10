Les Juifs du monde comprennent que leur avenir n’est pas en diaspora, mais Israël ne travaille toujours pas d’une manière globale et organisée pour encourager leur immigration.

Entre autres choses, la Knesset a organisé un événement spécial au cours duquel les membres de la Knesset ont discuté de l’état de l’immigration et Arutz 7 a parlé avec Neria Meir, responsable de la direction de Betar World, qui organisent des activités au sein de son organisation pour renforcer l’immigration en Israël.

Pour Meir il ya certaines groupes communautés dont il faut mettre l’accent :

– Les pays de la CEI et la France, tout en mettant l’accent sur la jeune population qui, « dont il est facile à installer dans la plupart d’Israël et ils sont jeunes, entre 18-25 ans.

Les militants au sein de l’organisation de Meir préparent des programmes ciblés destinés à aider les immigrants dans les domaines de l’habitation, la langue, l’intégration dans l’armée, et en particulier dans les zones de formation qu’ils peuvent adapter facilement :

Un exemple est une formation professionnelle pour ces francais : les entraîneurs en gymnases avec Wingate Institute et un autre programme qui forme des chefs pâtissiers et les boulangers.

« Cela fait sourire que les gens qui viennent de France ont besoin d’apprendre à cuisiner ici, et ils sont des chefs qui ont immigré de France et qui travaillent aujourd’hui dans les principaux hôtels de luxe en Israël. »

«Les deux premières années sont cruciales pour la décision des immigrants de rester ici, il est donc important de leur donner des cours rapides de plusieurs mois afin qu’ils puissent s’intégrer rapidement sur le marché du travail.

Pour Meir, les immigrants des pays de la CEI font beaucoup leur Alya par idéologie car ils sont proches de la perception d’Israel comme Jabotinsky, et, par conséquent, ils sont qualifiés pour travailler dans les médias car ils détiennent un fort programme national-sioniste.

Il ajoute aussi que le chiffre élever n’est plus celui d’ aujourd’hui : « Cela est dû à deux raisons principales : Tous ceux de la CEI qui ont eu un contact étroit avec Israël et le sionisme sont arrivés dans les années nonante et aujourd’hui, il est difficile de retrouver ces personnes.

« L’Aliyah de France s’est décliné depuis 2015 et cela est dû à la fois à des raisons locales en France et à des informations négatives transmises par ceux qui ont surmonté les difficultés dans l’integration en Israel. Il y a une baisse significative de cet Alya et nous avons également vu la difficulté de les motiver cette année, et nous espérons que cette tendance sera inversée. »

L’attitude de l’Etat à la question de l’immigration selon Meir:

« Il y a deux défis majeurs de la diaspora – l’assimilation et l’antisémitisme. Le thème de l’assimilation que je parle chaque jour aussi en Israel, devrait être aussi un objectif stratégique avant beaucoup d’autres choses.

Meir n’accepte pas les difficultés diplomatiques face à l’Etat d’Israël, de la difficulté à ne pas permettre à ses représentants d’appeler ouvertement les Juifs de la communauté mondiale à immigrer en Israël dans ce qui pourrait être considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un autre pays.

Selon lui, cette explication n’est pas acceptable, « Vous devez lever le drapeau sioniste tout en haut et faire ce que le premier ministre a fait en France et ailleurs. Il faut dire qu’Israël est la maison du peuple juif, ils comprennent qu’Israël est aussi la résistance du peuple juif . Il y a un grand désir des juifs de la diaspora vers l’Alya et ils voient ce qui se passe au sujet de l’assimilation et le rôle de l’Etat est de créer une politique active ».