Ron Kokia, 19 ans, tué jeudi soir dans une attaque terroriste apparente. Ses amis de Tsahal ont exprimé leur douleur et leur deuil dans une série de déclarations émouvantes, se souvenant de Kokia comme une personne spéciale et attachante qui leur manquera pour toujours.

Le sergent Ron Itzhak Kokia, 19 ans, attendait le bus à Arad quand il a été poignardé a mort dans le dos.

Les terroristes n’ont toujours pas été retrouvés et une vaste chasse à l’homme est en cours.

La petite amie de Kokia, Yael Sapir, a posté sur Facebook cette déclaration d’amour sincère. Selon le site Walla, elle a écrit,

« Je ne crois pas et je ne veux pas croire que tu n’es plus avec nous. Il m’est impossible de croire que je parle de toi au passé, et que tu n’es plus là. Je ne sais pas par où commencer. »

« Ce n’est pas juste que cela te soit arrivé, toi le garçon avec de grands yeux bleus que je ne pourrais plus te regarder et fondre à nouveau », continua-t-elle.

« Le zeste infini de la vie que tu as eu, le sourire conquérant qui n’est jamais tombé de ton visage, et bien sûr un cœur d’or. Tu nous a toujours aidés tous et tu nous as donné un coup de main même quand tu n’avais pas à le faire. Tu es simplement un trésor. »

« Je ne crois pas que je ne puisse plus t’appeler ‘Ronchuk' », conclut-elle. « Nous ne rirons plus ensemble, nos profondes conversions jusqu’aux petites heures de la nuit que nous avons aimées. Ronchuck, tu me manques déjà. … Tu seras toujours dans mon cœur. Tu étais un héros et un héros tu resteras. Protège-nous d’en haut. »

Ariel Amir, un ami proche de l’armée qui a suivi une formation de base avec Kokia a également parlé de leur relation, en disant: «La douleur est si proche et intense.

Ron a été assassiné de sang-froid par de vils terroristes. Koki, tu étais mon ami le plus proche dans le camp d’entraînement. … Alors qu’il y a des larmes dans mes yeux, je veux te commémorer.

Tu étais innocent et extraordinaire, je ne peux pas imaginer à quel point c’était douloureux pour toi à ce moment, c’est si douloureux pour moi. Nous avons eu tellement d’expériences en si peu de temps. Je me souviendrai toujours de toi.

Que sa mémoire soit une bénédiction

