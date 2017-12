Dans le cimetière militaire de Kiryat Shaul à Tel-Aviv, le regretté Ron Yitzhak Kokia, un combattant de Nahal qui a été assassiné lors de l’attaque à l’arme blanche à Arad jeudi dernier, a été enterré aujourd’hui.

« Ron est mon amour, mon prince, comment allons-nous continuer à vivre après une telle tragédie? » La soeur de Kokia a fait l’éloge de son frère , dans un post sur Facebook aujourd’hui. « Comment puis-je soutenir maman et papa quand mon cœur saigne? Chaque fois que je ferme les yeux, je m’imagine te voyant seul, impuissant, te battre jusqu’à ton dernier souffle et appelant à l’aide, et des saignements jusqu’à la mort. Dieu, où es-tu? Sauve-nous! Quelqu’un doit nous réveiller de ce cauchemar, s’il te plaît. »

Vers 21h30, un rapport a été reçu au centre Magen David Adom au sujet d’un soldat qui a été poignardé à un arrêt de bus près du centre commercial à Arad. Kokia se trouvait à un arrêt de bus devant un centre commercial et a été poignardé et les terroristes ont fui les lieux. De grandes forces de police ont procédé à une perquisition et ont commencé à rechercher des suspects avec les chiens et les hélicoptères de la police.

L’enquête initiale a révélé que pendant que le soldat était près d’un centre commercial dans la ville, le terroriste est apparu et l’a poignardé dans la partie supérieure de son corps. À un moment donné, le terroriste s’est échappé et le soldat a fait irruption sur la route pour tenter de demander de l’aide. Avraham, le conducteur d’un véhicule est accidentellement entré en collision avec le soldat et a été blessé lui-même. Ensuite, les forces de sauvetage et de sécurité ont été appelées sur les lieux. « Il a couru vers moi alors qu’il vomissait du sang, je suis sorti de la voiture pour appeler à l’aide », a déclaré Avraham.

