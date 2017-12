Beaucoup de Juifs qui partent pour Israël n’ont d’yeux que pour Tel-Aviv ou Jérusalem. Les français, sont aussi dans ce cas, comme les anglais et américains, dont ces derniers ont été invités à une conférence sur le sujet. Nous profitons donc de vous faire profiter de cette experience qui a été médiatisée par JTA.

Que ce soit la richesse des startups de Tel-Aviv, les plages ensoleillées et la culture, ou l’histoire et la vie religieuse de Jérusalem, les nouveaux venus veulent être là où l’action est. Mais aucune ville n’est bon marché. Tel Aviv est l’une des plus chers du monde et Jérusalem, de plus en plus encombrée. Les prix des logements à Tel-Aviv ont augmenté plus rapidement au cours de la dernière décennie que dans n’importe quelle autre ville du monde.

Ainsi, la semaine dernière, près de 400 nouveaux immigrants, principalement des juifs religieux d’Amérique du Nord, se sont présentés à une conférence à Jérusalem pour explorer les villes israéliennes plus lointaines. Les représentants de 40 lieux ont fait des offres. Le message général à la «foire des communautés» menée par le promoteur de l’immigration juive Nefesh B’Nefesh était simple: la vie est moins chère et meilleure ailleurs.

« Nous l’avons fait afin d’exposer les olim au fait qu’il existe de nombreuses opportunités en Israël », a déclaré Rachel Berger, directrice de la post-aliyah de Nefesh B’Nefesh. « Il y a tellement plus, et c’est plus grand que ce que tu pense connaitre ! »

L’année dernière, 76% des immigrants avec lesquels son organisation travaillait se sont installés dans le centre populaire du pays, avec un accès facile à Tel-Aviv et à Jérusalem, et 24% sont allés dans les régions plus reculées du nord et du sud.

« En dehors du centre du pays, vous avez des logements moins chers. Vous avez beaucoup de vert « , a déclaré Berger, » et vous avez un sens de la communauté. »

Dans le hall d’un hôtel de Jérusalem lundi dernier, les participants à la conférence se sont déplacés parmi les tables mises en place par les représentants des communautés à travers Israël et ont échangé des histoires sur la vie en tant qu’immigrant dans le pays. Beaucoup avaient atterri à Tel Aviv ou à Jérusalem et cherchaient des endroits plus abordables pour démarrer ou agrandir leur famille.

La conférence faisait partie d’une initiative conjointe appelée Go Beyond par Nefesh B’Nefesh et le Fonds national juif israélien pour promouvoir la colonisation juive dans la périphérie ainsi qu’à Jérusalem.

Katie et Joe, un couple né en Amérique du Nord à la fin de la vingtaine, se sont rencontrés et se sont mariés en Israël il y a plusieurs années. Ils ont dit qu’ils ont l’intention d’avoir des enfants et qu’ils en ont à peine marre de leur appartement exigu dans cette ville.

«Nous avons une communauté à Jérusalem où tous nos amis sont présents, mais ce n’est pas viable car nous vivons tous dans des appartements de deux chambres», a déclaré Joe, qui a demandé à ce que sa femme et lui ne soient pas identifiés par leur nom. « Personne ne veut vivre comme ça pour le reste de sa vie. »

« Je ne connais personne qui puisse se permettre d’acheter à Tel Aviv ou à Jérusalem », a ajouté Katie. « Même pour louer, tout le monde essaie de trouver un accord. C’est juste dur. »

À Tel Aviv, l’appartement moyen de trois chambres coûte près de 1 million de dollars et le coût du logement a plus que doublé au cours de la dernière décennie.

Et c’est dans un pays où le coût de la vie est déjà supérieur de plus de 50% à la moyenne des 35 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et une maison coûte en moyenne plus de 12 ans de salaire.

Mais en dehors des grandes villes, et plus encore dans le nord et le sud du pays, c’est différent.

Selon Nefesh B’Nefesh, on peut avoir des maisons à Katzrin, une ville dans les hauteurs du Golan, ou Arad, une petite ville près de Beersheba, la capitale du Néguev, pour un cinquième du prix du pied carré à Tel-Aviv et un quart du prix par pied carré à Jérusalem. Nefesh B’Nefesh et le gouvernement offrent également des incitations financières spéciales à ceux qui choisissent de vivre dans la périphérie dite d’Israël, ou des régions non centrales.

Bien que les représentants de la communauté, y compris de nombreux vétérans, se soient empressés de parler de l’abordabilité de leur communauté, ils ont aussi vanté ce qu’ils disaient être d’autres avantages de la vie dans les petites villes.

Avigail Buki, native de Montréal, représentait Katzrin. Elle a dit qu’elle et son mari ont payé un peu plus de 400 000 $ pour une maison de 145 mètres carrés avec un jardin donnant sur la mer de Galilée. Mais elle a dit que ce qui les a vraiment attirés dans la communauté était son atmosphère religieuse, son environnement naturel et ses bonnes écoles juives orthodoxes pour leurs enfants.

« Si nous avions choisi ailleurs, nous aurions dû déménager parce que Katzrin était exactement ce dont nous avions besoin », a-t-elle dit. « Les gens ne verrouillent pas les portes là-bas. »

Le mari de Buki, Yaron, a reconnu qu’il y avait aussi des inconvénients à vivre dans la périphérie. Il a fait remarquer que cela peut prendre plusieurs heures pour se rendre au centre du pays, où se trouvent les meilleurs emplois et où il y a relativement peu d’anglophones à qui parler. En outre, at-il averti, Katzrin est l’un des rares endroits en Israël où il pourrait être tué par la faune.

« Si vous voulez mourir par un sanglier, venez à Katzrin », at-il plaisanté.

Mais il a dit que la périphérie se développe rapidement, en partie grâce à l’investissement du gouvernement, et les compétences uniques des anglophones sont appréciées dans les communautés où ils sont rares. Par exemple, sa femme est professeur d’anglais dans une école secondaire locale.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait le fait que les hauteurs du Golan se trouvaient à l’extérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël comme un signe positif ou négatif, Buki a déclaré: « C’est tout Israël ».

En fait, de nombreuses communautés représentées à la conférence siègent au-delà des frontières internationalement reconnues d’Israël – sur les hauteurs du Golan, à Jérusalem-Est et en Judée Samarie.

Bien que Jérusalem soit la deuxième destination des olim et la ville la plus peuplée d’Israël, elle est également contestée – certaines parties plus que d’autres. Israël et les Palestiniens le revendiquent comme leur capitale, et il y a une grande population arabe à Jérusalem-Est.

« Nous sommes basés sur ce que le gouvernement d’Israël a décidé était une mission nationale », a expliqué un porte-parole de Nefesh B’Nefesh.

Pour leur part, Katie et Joe ont dit qu’ils avaient le cœur fixé sur une maison en territoire incontesté, un quartier à venir de la ville de Kiryat Gat, dans le sud du pays, qui cherche à attirer des Juifs orthodoxes anglophones comme eux. Un appartement de quatre chambres à coucher, d’une superficie de 111 metres carrés, dans un nouveau bâtiment, compte pour un peu plus de 300 000 $. Joe serait en mesure de se rendre à son travail de marketing à une start-up de Tel Aviv en train dans un peu plus d’une demi-heure, plus vite que son trajet actuel de Jérusalem.

Katie s’est enthousiasmée à l’idée de vivre parmi des personnes ayant des antécédents similaires, mais dans une ville qui reflète la diversité d’Israël. Pendant qu’elle parlait, elle a été interrompue par un agent immobilier à la recherche de jeunes couples pour venir à Kochav Yaakov, une localité religieuse en Judée Samarie.

« Si vous souhaitez déménager dans une bonne communauté, vous devriez nous consulter », a-t-il déclaré. « C’est vraiment différent. Tout le monde est religieux, mais tous les types sont différents. »

Après avoir écouté poliment le ton de l’agent, Katie confia qu’elle n’était pas convaincue.

« Je suis sûr que c’est une communauté adorable. J’adorerais y passer le Shabbat », a-t-elle dit. « Mais je veux que mes enfants puissent voir un groupe de personnes différentes vivant de différentes façons, pas seulement de la façon dont nous vivons. C’est vraiment important pour moi. »

