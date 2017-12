Abraham Takach, qui a immigré en Israël depuis l’Ukraine, a réalisé son rêve en visitant le Mur des Lamentations. ‘J’en ai rêvé toute ma vie « a t’il dit. Avraham Takatch, originaire de Donetsk et survivant de l’Holocauste d’environ 90 ans est arrivé en Israël en tant que réfugié des zones de combat en Ukraine. Hier (lundi), il a réalisé un vieux rêve et a atteint le Mur des Lamentations pour la première fois de sa vie.

«C’est un grand privilège que j’ai pu prier dans le lieu le plus sacré pour le peuple juif.» Jusqu’à présent, cet endroit ne m’était pas connu qu’à partir des images que je voyais par l’écran de télévision.

Tacache vit à Rishon Letzion, il a immigré en Israël en 2014 avec ses deux filles et petits-enfants, au début de la période de combats entre les forces ukrainiennes et les milices pro-russes, lorsque la situation s’est détériorée. ‘J’ai déjà eu une guerre difficile et je ne voulais pas non plus que ma famille traverse la guerre’, a-t-il dit.

En l’honneur de l’anniversaire de Takacz, sa petite-fille a décidé de célébrer la journée d’une manière spéciale et a contacté le centre d’amitié, le centre d’aide de la Fondation Amitié, pour l’aider à réaliser ses rêves et l’amener au Mur des Lamentations. La Friendship Foundation s’est engagée à aider et à assurer le transport, a aménagé un stationnement pratique et fermé et a veillé à ce que Takach puisse utiliser un fauteuil roulant.

‘Mon grand-père a été enrôlé dans l’armée rouge, et notre ville a été bombardé massivement, alors nous avons décidé de fuir.’ La famille de Takacz a continué à fuir vers l’est alors que l’armée allemande approchait, jusqu’à ce qu’ils atteignent Kazan, aujourd’hui la capitale de la république du Tatarstan. Avec son frère, il a été envoyé travailler dans une ferme agricole à proximité, où ils ont travaillé dans l’agriculture pendant les années de guerre. À la fin de la guerre, la famille est revenue à Donetsk, où il y avait une grande famine suite aux combats en cours. Quelques années plus tard, Takacz a été enrôlé dans l’Armée rouge, où il a appris à conduire des véhicules lourds, ce qu’il a fait toute sa vie en tant que conducteur de camion.

Joel Eckstein, président du conseil d’administration du Friendship a parlé de cette visite passionnante: «Nous recevons chaque jour des centaines de demandes de citoyens qui ont besoin d’aide dans diverses situations allant de la pauvreté et du bien-être à des situations aussi heureuses. »Cette affaire est particulièrement émouvante puisque c’est une personne âgée qui est venue en Israël avec notre aide et qui reçoit maintenant de l’aide avec des dizaines de milliers de personnes âgées et de survivants de l’Holocauste en Israël.

Ajoutant : « la visite d’un survivant de l’Holocauste, Abraham Tkach âgé de 90 ans s’est rendu au Mur occidental et a créé une commotion parmi ceux qui était présent. Nous sommes extrêmement chanceux de faire partie de son rêve et celui de tout le peuple juif. Sur son visage, il a décrit, plus que toute autre chose, de par l’intensité de l’émotion suscitée par sa visite au Mur des Lamentations. ‘

