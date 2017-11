Taglit-Birthright Israel (hébreu : תגלית) est une fondation à but non lucratif offrant un voyage éducatif et culturel de 10 jours en Israël aux jeunes de confession juive, âgés de 18 à 26 ans.

Taglit est le mot hébreu pour découverte. Au cours de leur voyage, les participants, dont certains visitent Israël pour la première fois, sont amenés à découvrir une nouvelle signification de leur identité juive personnelle et leur lien avec l’histoire et la culture juive.

Depuis les premiers voyages en hiver 1999, plus de 500 000 jeunes de 64 pays ont participé au programme. Environ 80% des participants proviennent des États-Unis et du Canada.

Recemment, Taglit-Birthright Israël a décidé d’arrêter de rassembler les participants du voyage avec les Arabes en Israel. La directive a été récemment publiée par le département de l’éducation de l’organisation.

Selon Birthright: « Les réunions ont été interrompues parce qu’il est devenu clair qu’elles devaient être réexaminées »

Le ministère de l’Éducation de Taglit-Birthright en Israël a récemment publié une directive demandant aux entreprises touristiques qui organisent les visites de ne plus réunir les participants avec les Arabes, et il y a deux ans, l’organisation a lancé un programme visant à connecter les jeunes à participer à des programmes avec les Arabes pour leur donner une vision plus complète de la société israélienne.