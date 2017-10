Abed al Fatah al-Sharif, le terroriste arabe qui a été éliminé par le Sgt Elor Azaria, il y a deux mois, a été enterré à Hevron, ce samedi après-midi. Son cadavre avait été restitué dans la nuit de vendredi. Les médecins de l’hôpital Al Ahli de Hevron ont contrôlé le corps.

Le vendredi, la famille du terroriste avait demandé aux habitants de la ville de venir en masse à des funérailles lors de la procession de samedi, et des centaines de personnes sont arrivées. Le corps du terroriste, enveloppé dans un drapeau du Hamas, a été transporté dans la rue, et la foule a crié à la vengeance contre Israël pour son meurtre.

La famille du terroriste a déclaré qu’ils allaient régler leurs comptes avec Israël et le Sgt. Azria, dans tous les forums possibles, même si celui-ci est reconnu coupable d’homicide involontaire par le tribunal militaire israélien. Auparavant ils se sont tournés vers le système de justice civile israélienne après la fusillade.

Les parents de Azria ont commenté les funérailles, « Il est scandaleux, inquiétant et triste de voir le terroriste qui est venu pour tuer nos soldats, mériter un enterrement de masse avec des cris de vengeance contre Israël et les menaces à venir sur notre fils, Elor, alors qu’il est enveloppé dans un drapeau du Hamas et porté comme un héros, et que Elor est toujours détenu et accusé d’homicide involontaire. Combien de temps devons-nous supporter cette injustice et cette épreuve ? Nous appelons les dirigeants à renvoyer notre enfant à la maison ».