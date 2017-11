Tweet on Twitter

Quelles sont vos chances de contracter la maladie d’Alzheimer? Un test de tomodensitométrie novateur permettra de déterminer les risques de développer une maladie d’Alzheimer sévère. L’examen, effectué par injection de matière radioactive dans le corps, prend plusieurs heures et les réponses sont reçues une semaine et demi plus tard.

Regardez le test révolutionnaire :

Nouri, 52 ans, a eu au sein de sa famille, des membres atteints de la maladie d’Alzheimer: son père est décédé et deux tantes des deux côtés ont eu cette maladie. Lorsqu’on lui a proposé de subir un test novateur et révolutionnaire pour voir si elle pourrait aussi tomber malade à l’avenir, elle a immédiatement accepté, et jusqu’à récemment, il n’y avait pas de test de ce type.

Les matières radioactives sont injectées dans le bras et se répand dans le corps. Le test est basé sur la détection d’une protéine appelée Amiloid et dure une heure et demie pour atteindre le cerveau.

Le dispositif du nom de CT identifiera le matériel radioactif injecté, mais le décodage des résultats prend environ une semaine et demie. Un résultat positif ne signifie pas nécessairement que le sujet développera la maladie dans le futur, mais c’est un autre facteur de risque pour la maladie d’Alzheimer, qui est associée au diabète, à l’hypertension et à l’obésité.

L’activité physique, l’adhérence aux niveaux de glucose et la tension artérielle sont des signes, et si la personne est à risque, elle recevra des médicaments pour prévenir l’apparition de la maladie.

