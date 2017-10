Trois Arabes du village de Husan près de Beitar Ilit ont été arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés d’être impliqués dans l’accident mortel dans lequel un habitant de Tzur Hadassah âgé de 14 ans a été tué et ses parents gravement blessés.

Les trois Arabes seraient impliqués dans l’accident le mois dernier Sur la route qui contourne Husan, où un habitant de Tzur Hadassah âgé de 14 ans a été tué et ses parents ont été grièvement blessés. Au cours de l’enquête de police, et après avoir recueilli des preuves et des conclusions sur les lieux, les enquêteurs ont pu établir une base de preuves contre les suspects pour avoir causé l’accident, ce qui a eu des conséquences tragiques.

Le dossier a été transféré à l’Avocat Général Militaire. Jeudi soir, le bureau du procureur général a déposé une déclaration du procureur contre les trois Arabes et leur a demandé de prolonger leur détention provisoire de sept jours afin de déposer des actes d’accusation. La police israélienne agira avec détermination et utilisera tous les moyens à sa disposition pour enquêter sur la vérité et traduire rapidement en justice les contrevenants qui utilisent les routes pour intimider et mettre en danger la vie humaine. ‘