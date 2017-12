JE JUBILE!

Trump annonce qu’il va reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël (ce qui est une évidence) et le monde entier est en émoi:

Mahmoud Abbas déclare que « cela tuera le processus de paix » (comme s’il n’était pas mort depuis belle lurette).

Le Roi Abdallah de Jordanie déclare que « des conséquences dangereuses vont avoir lieu »

Theresa May se montre « préoccupée » et Emmanuel Macron « très préoccupé »

« Trump risque d’embraser le Moyen-Orient“ d’après la Tunisie, l’Arabie Saoudite et la Ligue Arabe.

La Turquie parle de ligne rouge et menace de rompreles relations avec Israel.

L’Allemagne envisage de remettre en question la solidarité avec les Etats-Unis.

« Le Monde » déclare que « Trump risque une crise internationale »

« L’Orient-Le jour »: « Trump, fossoyeur de la politique historique des Etats-Unis sur Jerusalem »

L’Union Européenne „met en garde contre les graves répercussions“ d’une telle décision.

Bref: „Inquiétudes“, „Escalade“, „Ligne rouge“, „Décision dangereuse“,“Grande Catastrophe“, „Déclaration de guerre“ etc…etc…etc…

Pourquoi toute cette agitation? Qu’est-ce qui cause tout ce bourdonnement de frelons?

C’est très simple: Trump a d’un seul coup dynamité le chantage à la violence des soi-disant « palestiniens » et, plus grave encore, a fait exploser la plus grande falsification du siècle dernier (et de celui-ci), la plus grande escroquerie de l’histoire contemporaine:

L’EXISTENCE D’UN « PEUPLE PALESTINIEN » ET SES « DROITS HISTORIQUES » SUR JÉRUSALEM.

En effet en 1964 le KGB soviétique et le service de renseignements roumain montent de toutes pièces un bluff énorme: L’existence d’un „peuple palestinien“.

Voir l’article du journaliste ARABE Joseph Farrah : « Les juifs n’ont pris la terre de personne »

+ un article d’un ancien du PLO (devenu plus tard le FATAH parti de Mahmoud Abbas »

de plus un article juteux: ICI ou cet interview d’un écrivain Kowetien

Si vous voulez encore plus de preuves voyez les pages 2-7 de mon manuel de contre-propagande offensive.

Mahmoud Abbas déclare descendre des Cananéens, Saeb Erekat des jébuséens et Jesus Christ serait palestinien…N’importe quoi!…Le musée de l’histoire des „palestiniens“ est VIDE ( cout: 20 Millions de dollars. Merci l’Union Européenne) car les „palestiniens“ N’ONT PAS D’HISTOIRE! Ils n’ont jamais existé avant 1964!!!

ET TOUT LE MONDE A MARCHÉ!!! Même Israel, ce qui est un comble (merci, Shimon Peres…) Tout le monde a marché mais Trump est en train de déquiller cette mystification gigantesque et ils sont pris la main dans le sac.

Ils ont tous participé à cette escroquerie fantasmagorique en invitant Mahmoud Abbas, en lui déroulant les tapis rouges, à l’Elysée, au parlement européen (avec standing ovation lorsqu’il accusait les Israéliens d’empoisonner les puits d’eau), à l’ONU, à l’UNESCO, ils ont déclaré Hebron et les tombeaux des patriarches juifs propriété „palestinienne“, ils se sont tous mouillés pour les „droits historiques“ d’un peuple qui n’a jamais existé, ils ont tous participé à cette monstruosité, ILS SONT TOUS COUPABLES, les politiques, les médias, les soi-disant experts, les intellectuels…ils sont tous coupables et c’est ce que Trump a dévoilé.

Pas étonnant qu’ils soient fous furieux au-delà du possible.

Quant aux „droits historiques“ d’un non-peuple „palestinien“ sur jerusalem c’est la cerise sur le gateau de la mystification: Jerusalem est citée 349 fois dans l’ancinen testament. Et dans le Coran? PAS UNE SEULE FOIS!!! Et ce serait la 3ème ville sainte de l’Islam???

“Plus le mensonge est gros, plus il passe, Plus souvent il est répété, plus il est crû“ Joseph Goebbels, Ministre de la Propagande de l’Allemagne Nazie.

Si vous voulez d’autres détails concernant Jérusalem et le „non-peuple palestinien“ lisez S.V.P. les pages 10-12 de mon manuel:

Messieurs qu’on nomme grands vous avez sciemment et activement contribués au plus gros mensonge du siècle et vous vous retrouvez le cul nu et ce n’est pas beau!

Par Edmond Richter pour Israel24.News

