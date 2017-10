Un autre tunnel de Jabaliya s’est effondré dans la bande de Gaza, entrainant la mort de terroristes et nombreux disparus, le coordinateur israélien de Tsahal a avertit les habitants de Gaza de restez loin des zones où se trouve les tunnels : « Restez à l’écart des tunnels, vous ne trouverez rien si ce n’est la mort ».

Israël est-il responsable d’une certaine manière de la mort des terroristes du Hamas dans les tunnels? D’une part, Israël maintient l’ambiguïté officielle sur le sujet, mais de l’autre, Tsahal éparpille des indices, comme l’a fait ce soir le coordinateur de Tsahal dans les territoires , Joab (Poly) Mordechai.

« Voici nos conseils pour vous, chers habitants de Gaza : proche des zones des tunnels, vous ne trouverez rien si ce n’est la mort ….Il est possible qu’il y ait plus de personnes encore coincées sous les décombres, nous continuons à dire : Les tunnels du Hamas vous apporteront la mort. » a mis en garde le coordinateur de Tsahal en langue arabe sur sa page Facebook de la suite d’un autre effondrement du tunnel tenu par les terroristes du Hamas.

L’année dernière, un certain nombre de terroristes sont morts dans ces tunnels. Dans le même temps, un mur de protection a été construit en face de la bande de Gaza, censée se protéger des tunnels. La nouvelle barrière est censée faire face aux menaces du Hamas depuis le sol et au-dessous. Un mur semblable a été fabriqué lors du conflit israélo-Egyptien qui est établie à la frontière libanaise. En outre, la construction de la barrière comprend également un moyen de communication et d’observation et une salle de guerre qui sera en mesure de recueillir toutes les informations.

La barrière souterraine qui est érigée est un mur de béton avec des capacités de détection et d’avertissement, et son but est d’endommager les tunnels déjà existants.