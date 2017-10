Un tunnel du Hamas a été découvert sous une école des Nations Unies dans la bande de Gaza. Le tunnel a été découvert le 15 octobre par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, qui gère l’école, et les autorités israéliennes ont été averties, a indiqué l’UNRWA dans un communiqué publié samedi.

L’école a été immédiatement fermée et le tunnel scellé, selon la déclaration. L’école a rouvert 10 jours plus tard.

‘La présence d’un tunnel sous une installation de l’UNRWA, qui jouit de l’inviolabilité en vertu du droit international, est inacceptable. Cela met en danger les enfants et le personnel de l’Agence ‘, a déclaré l’UNRWA dans un communiqué. ‘L’Agence exige à nouveau le plein respect de la neutralité et de l’inviolabilité des locaux des Nations Unies en tout temps. Toutes les activités ou comportements qui mettent en danger les bénéficiaires et le personnel et qui compromettent la capacité du personnel de l’UNRWA à fournir une assistance aux réfugiés palestiniens en sécurité doivent cesser. »

C’est la deuxième fois cette année qu’un tunnel du Hamas est découvert dans une école soutenue par l’ONU à Gaza. Un tunnel a été trouvé sous une autre école en juin, a rapporté Ynet.

Le Hamas a utilisé un réseau de tunnels allant de Gaza au sud d’Israël pour lancer des attaques contre Israël et kidnapper des soldats israéliens dans la bande côtière.