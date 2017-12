Tweet on Twitter

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans les villes Haredi contre le recrutement à Tsahal. Il y a de nombreuses communautés au sein des Haredim en Israël, et le fait de ne pas les connaitre peut laisser penser que tous les juifs orthodoxes pensent que Tsahal n’est pas respectée…

Mais c’est loin d’être le cas, une partie des Haredim qui se nomme « la Faction de Jerusalem » sont les investigateurs des ces manifestations et nomme les soldats de Tsahal de nazis, et brûlent aussi des images et des marionnettes à leur effigie…

Un jeune israélien sans lien avec la communauté Haredi a demandé à une enfant de cette communauté accompagné de ses amis, ce qu’il pensait des manifestations contre Israel et son armée :

» Ma conversation avec un garçon ultra-orthodoxe s’est déroulée dans un quartier authentique et ultra-orthodoxe de Jérusalem. Quelle est son opinion sur les manifestations violentes de la faction ultra-orthodoxe de Jérusalem dans la ville? Que pense-t-il de Tsahal ? »

La réponse de l’enfant est a la fois étonnante et montre que le peuple juif dans sa généralité n’adopte pas ces idées adoptées par la faction de Jérusalem.

Le jeune garçon qui n’est même pas encore Bar Mitsva (13 ans) dit clairement que le comportement de la faction de Jérusalem n’est pas du tout respectueuse de la Thora et que les haredim ne se comportent pas de la sorte avec les soldats et les gens en général. Il a ajoute aussi que l’armée doit être respectée, ajoutant que leur maison d’étude est gardée par la sécurité en Israël et que l’un ne peut vivre sans l’autre.

