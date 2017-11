Un civil israélien a été laissé dans un état grave après avoir été renversé par un terroriste musulman vendredi matin au carrefour du Gush Etzion.

Un homme de 70 ans a également été légèrement blessé dans l’attaque terroriste.

Le terroriste a été gravement blessé après avoir été abattu et neutralisé par les forces de sécurité à proximité. Le terroriste musulman, identifié comme Az al-Din Kraja, 17 ans, originaire de Halhul au nord de Hevron, a percuté sa voiture sur la première victime, un homme de 70 ans, qui a été légèrement blessé à la tête.

Il a continué sur la route où il a frappé la deuxième victime, de 35 ans, qui est actuellement dans un état grave mais stable.

Le terroriste est alors sorti de sa voiture avec un couteau et a essayé de poignarder des soldats.

Parlant de son lit d’hôpital dans le centre médical de Shaare Zedek, Ramati a déclaré: ‘Je me promenais vers l’entrée sud d’Efrat. Le terroriste m’a regardé et a fait demi-tour et a accéléré à 90 km / h. J’ai réalisé qu’il voulait m’écraser.

‘J’ai mis ma main sur mon arme et en même temps j’ai vu un grand sourire sur son visage. J’ai réalisé que je ne parviendrais pas à tirer alors j’ai sauté à proximité. Quand j’étais en l’air, il a réussi à me frapper avec sa voiture et à m’envoyer en l’air, ‘continua Ramati.

‘Mon visage entier était couvert de sang et je ne pouvais rien voir. J’ai à peine réussi à me lever et à demander de l’aide. ‘

‘ J’ai vu le sourire du terroriste. Je lui ai dit: ‘Tu ne vas pas me tuer aujourd’hui.’ Je n’avais pas peur. ‘

