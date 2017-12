Lors d’une opération de Tsahal dans la ville, un commandant a prit deux ou trois fruits d’un stand appartenant aux Palestiniens et il a été filmé.

Suite à l’incident, une enquête a été menée et le soldat a été suspendu. La documentation de l’incident est devenue virale, entre autres, après que le député arabe Ahmed Tibi ait téléchargé la vidéo sur son compte Twitter. Ce même député s’est rendu au Mont du Temple et a même apporté avec lui un drapeau de l’OLP (et bien d’autres actions injustifiées pour un député de la Knesett) et n’a pour autant jamais perdu son poste …

בצה »ל מסרו: « במהלך פעילות של כוחות צה »ל בחברון, לקח מפקד פירות מדוכן השייך לפלסטינים. מדובר בהתנהגות שאינה עומדת בקנה אחד עם המצופה מחייל ומפקד בצה״ל. האירוע תוחקר בגדוד והמפקד הושעה מתפקידו ויטופל משמעתית » @OrHeller pic.twitter.com/97YseSbZFW — חדשות עשר (@news10) 9 décembre 2017

Pour rappel, ce Shabath, de nombreux soldats qui devaient rentrés chez eux ne l’ont pas fait suite aux émeutes tant en Judée Samarie qu’en bordure de Gaza..

Le porte-parole de Tsahal a répondu: « Ce comportement n’est pas conforme à ce que l’on attend d’un soldat et d’un commandant de Tsahal. L’incident a fait l’objet d’une enquête dans le bataillon et le commandant a été suspendu de son poste et a fait l’objet de mesures disciplinaires. »

Vous en pensez quoi ?

